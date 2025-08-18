Gesponsord Smarthome Energie

Marstek Venus E V3 presale van start bij Thuisbatterij.nl (ADV)

18 augustus 2025 3 Minuten 0 Reacties
Marstek Venus E V3 (gen. 3.0) Thuisbatterij.nl

Goed nieuws voor iedereen die wacht op de vernieuwde Marstek Venus E V3: Thuisbatterij.nl is als officiële distributeur van Marstek gestart met de presale van deze populaire plug-in thuisbatterij. Nu alvast bestellen heeft twee belangrijke voordelen. Tijdens de presale is de prijs van de Marstek Venus E versie 3 tijdelijk verlaagd. Daarnaast krijg je als één van de eersten de V3 geleverd. In dit artikel lees je daar meer over.

Marstek thuisbatterij

Marstek Venus E V3 presale bij Thuisbatterij.nl

“Nog even en dan kunnen wij de langverwachte Marstek Venus E versie 3 als eerste partij in Nederland en België leveren”, zo start David van Gaalen, mede-eigenaar van Thuisbatterij.nl. “Wij kunnen namelijk de V3 al eind augustus leveren, in tegenstelling tot veel andere aanbieders, die dit pas eind september kunnen doen.”

En hij vervolgt: “Als één van de grootste aanbieders van de Marstek thuisbatterij in Nederland en België, hebben wij de eer om met de presale van de Marstek V3 te starten. De voorverkoop duurt tot en met 1 september en gedurende deze presale, maak je bij ons aanspraak op een tijdelijke korting. De Marstek V3 kost dan namelijk €1.799 in plaats van €1.899.”

“Bijkomend voordeel is dat, wanneer je nu jouw bestelling alvast plaatst, je als één van de eersten jouw Marstek Venus E V3 geleverd krijgt. Ik weet dat veel consumenten niet kunnen wachten om de V3 in gebruik te nemen, dus dit is een mooie kans om dit extra snel te kunnen doen!”

Klik hier en bekijk de Marstek Venus E V3 presale

Voordelen Marstek Venus E versie 3

De Marstek Venus E plug-in thuisbatterij is momenteel razend populair. De vernieuwde versie, oftewel de Venus E 3.0, heeft nog een aantal aanvullende pluspunten. Hieronder lees je meer over de belangrijkste voordelen van de Marstek V3:

  • Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding
  • UTP-aansluiting voor een vaste internetkabel, extra stabiele verbinding
  • Wordt standaard met een muurbeugel geleverd
  • Plug & play: Eenvoudig te installeren
  • Schaalbaar / makkelijk uitbreidbaar
  • Zeer compacte behuizing, strak design
  • AC-poort noodstroomvoorziening / back-up
  • Automatisch volladen met goedkope netstroom (dynamisch energiecontract is dan wel benodigd)

Thuisbatterij.nl is dé Marstek thuisbatterij specialist

Met meer dan 2.000 geleverde Marstek batterijen mag Thuisbatterij.nl zich rekenen tot de meest ervaren specialisten op dit gebied. David vertelt: “Onze kennis beperkt zich niet tot de verkoop alleen. We kennen elk detail van de Marstek batterij en weten exact hoe je deze het beste installeert, instelt en benut.”

“Bij ons krijgen klanten niet alleen een concurrerende prijs, maar ook persoonlijke begeleiding vóór én na de aanschaf. Of het nu gaat om een eerlijk advies, het koppelen van de app of het inschakelen van slimme functies – we zorgen dat iedereen het maximale uit zijn systeem haalt.”

Hij besluit: “Wat ons extra motiveert, is dat veel klanten later opnieuw bij ons aankloppen. Ze beginnen vaak met één of twee Marstek Venus E batterijen en komen terug voor een volgende uitbreiding. Dat bevestigt voor ons waar het echt om draait: tevreden gebruikers die het volle voordeel van hun energieopslag ervaren.”

Extra voordeel voor lezers FWD

Voor onze lezers heeft Thuisbatterij.nl een speciale actie lopen. Met de kortingscode FWD25 krijg je 25 euro korting op jouw Marstek Venus E bestelling. Deze kortingscode is slechts tijdelijk geldig, dus wees er snel bij.

Klik hier en bestel jouw Marstek Venus E V3 thuisbatterij

Dit is een gesponsord artikel.

Reacties (0)

Lees meer

Teufel Ultima 40 Surround Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 20 maart 2025

Teufel steekt ULTIMA-serie luidsprekers in een nieuw jasje

20 maart 2025
Philips Hue inbouwspots
ADV
Gesponsord Smarthome Verlichting 02 maart 2025

Smart verlichting in huis? 7 tips voor het optimale gebruik! (ADV)

02 maart 2025
gaming shutterstock
ADV
Gesponsord Entertainment 02 mei 2025

Voordelen Van Het Gebruik Van E-Money Voor Dagelijkse Transacties (ADV)

02 mei 2025
Philips OneUp Smarthome
Nieuws Smarthome Huishoudelijke apparaten 06 februari 2025

Philips lanceert OneUp elektrische dweil

06 februari 2025
AI op tv shutterstock Beeld
Achtergrond Tips en advies Beeld 22 maart 2025

Wat kan AI (artificial intelligence) toevoegen aan jouw tv-beleving?

22 maart 2025
Rotel DX-5_Lifestyle_4 Audio
FWD Music Emotion Reviews Audio Receivers en versterkers 14 augustus 2025

Review: Rotel DX-5 – Een juweeltje

14 augustus 2025
Dreame Aqua 10 Ultra Roller Complete Smarthome
Nieuws Smarthome Huishoudelijke apparaten 15 juli 2025

Dreame lanceert zelfreinigende Aqua-serie robotstofzuigers

15 juli 2025
Epson EH-LS800B Beeld
Nieuws Beeld Projectors 19 mei 2025

Epson gaat Apple AirPlay 2 en HomeKit ondersteunen

19 mei 2025