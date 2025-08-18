Marstek Venus E V3 presale van start bij Thuisbatterij.nl (ADV)

Marstek Venus E V3 presale bij Thuisbatterij.nl

“Nog even en dan kunnen wij de langverwachte Marstek Venus E versie 3 als eerste partij in Nederland en België leveren”, zo start David van Gaalen, mede-eigenaar van Thuisbatterij.nl. “Wij kunnen namelijk de V3 al eind augustus leveren, in tegenstelling tot veel andere aanbieders, die dit pas eind september kunnen doen.”

En hij vervolgt: “Als één van de grootste aanbieders van de Marstek thuisbatterij in Nederland en België, hebben wij de eer om met de presale van de Marstek V3 te starten. De voorverkoop duurt tot en met 1 september en gedurende deze presale, maak je bij ons aanspraak op een tijdelijke korting. De Marstek V3 kost dan namelijk €1.799 in plaats van €1.899.”

“Bijkomend voordeel is dat, wanneer je nu jouw bestelling alvast plaatst, je als één van de eersten jouw Marstek Venus E V3 geleverd krijgt. Ik weet dat veel consumenten niet kunnen wachten om de V3 in gebruik te nemen, dus dit is een mooie kans om dit extra snel te kunnen doen!”

Voordelen Marstek Venus E versie 3

De Marstek Venus E plug-in thuisbatterij is momenteel razend populair. De vernieuwde versie, oftewel de Venus E 3.0, heeft nog een aantal aanvullende pluspunten. Hieronder lees je meer over de belangrijkste voordelen van de Marstek V3:

Zeer goede prijs-kwaliteitverhouding

UTP-aansluiting voor een vaste internetkabel, extra stabiele verbinding

Wordt standaard met een muurbeugel geleverd

Plug & play: Eenvoudig te installeren

Schaalbaar / makkelijk uitbreidbaar

Zeer compacte behuizing, strak design

AC-poort noodstroomvoorziening / back-up

Automatisch volladen met goedkope netstroom (dynamisch energiecontract is dan wel benodigd)

Thuisbatterij.nl is dé Marstek thuisbatterij specialist

Met meer dan 2.000 geleverde Marstek batterijen mag Thuisbatterij.nl zich rekenen tot de meest ervaren specialisten op dit gebied. David vertelt: “Onze kennis beperkt zich niet tot de verkoop alleen. We kennen elk detail van de Marstek batterij en weten exact hoe je deze het beste installeert, instelt en benut.”

“Bij ons krijgen klanten niet alleen een concurrerende prijs, maar ook persoonlijke begeleiding vóór én na de aanschaf. Of het nu gaat om een eerlijk advies, het koppelen van de app of het inschakelen van slimme functies – we zorgen dat iedereen het maximale uit zijn systeem haalt.”

Hij besluit: “Wat ons extra motiveert, is dat veel klanten later opnieuw bij ons aankloppen. Ze beginnen vaak met één of twee Marstek Venus E batterijen en komen terug voor een volgende uitbreiding. Dat bevestigt voor ons waar het echt om draait: tevreden gebruikers die het volle voordeel van hun energieopslag ervaren.”

Extra voordeel voor lezers FWD

Voor onze lezers heeft Thuisbatterij.nl een speciale actie lopen. Met de kortingscode FWD25 krijg je 25 euro korting op jouw Marstek Venus E bestelling. Deze kortingscode is slechts tijdelijk geldig, dus wees er snel bij.

Dit is een gesponsord artikel.