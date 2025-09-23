Nieuws Smarthome Energie

Tado komt met AI-functies voor slimmer en zuiniger verwarmen

23 september 2025
Tado, bekend van slimme thermostaten, komt met AI Assist. Daarmee moet je kunnen besparen op je energiekosten. De AI leert je kennen en weet zo precies wanneer die wel of niet moet verwarmen.

Tado, bekend van zijn slimme thermostaten en radiatorknoppen, heeft een nieuwe functie aangekondigd: AI Assist. Dit is een toevoeging aan de Tado-app, die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie om het energieverbruik in huis te optimaliseren. De functie wordt momenteel uitgerold als een update.

AI Assist bouwt voort op de bestaande Auto Assist-opties van Tado door geavanceerde, zelflerende algoritmes te introduceren. De software weet daardoor wat de beste momenten zijn voor het opwarmen en afkoelen (voor de mensen met een airco) voor elke kamer in huis. Hierdoor kan het systeem de temperatuur geleidelijk en efficiënt regelen, wat onnodig energieverbruik moet voorkomen. Volgens Tado kun je met de nieuwe AI-functie uiteindelijk besparen op je energierekening: tot wel 55 procent meer dan zonder AI Assist.

Tado AI Assist

De nieuwe dienst, die op de achtergrond draait, verbetert tevens de geofencingfunctionaliteit. De AI voorspelt wanneer je bijna thuiskomt en begint het huis alvast voor te verwarmen, zodat het comfortabel is bij aankomst. Andersom zorgt het systeem ervoor dat de verwarming niet onnodig aanstaat als er niemand thuis is; eigenlijk zoals dergelijke systemen normaliter functioneren.

Tado benadrukt dat alle dataverwerking plaatsvindt op de eigen software en servers van het bedrijf, die zich binnen de Europese Unie bevinden. Het bedrijf deelt daarnaast geen gegevens met derde partijen. Het standaardgebruik van de Tado-app blijft geheel gratis. De nieuwe AI Assist-functie is echter onderdeel van een betaald abonnement, dat 29,99 euro per jaar kost. De functie is beschikbaar voor alle bezitters van de nieuwste generatie Tado X-producten. Heb je al een abonnement op Auto Assist? Dan zet het bedrijf je zonder extra kosten over op AI Assist.

