Philips Hue Bridge Pro heeft ondersteuning voor 150 lampen

De oude Philips Hue Bridge is inmiddels al bijna bejaard en ook al voldoet die nog altijd best aardig was het toch tijd voor een nieuw model. Signify lanceert vandaag dan ook de nieuwe Philips Hue Bridge Pro, een volledig zwarte hub met verbeterde prestaties, capaciteit en snelheid. Zo biedt dit nieuwe model ondersteuning voor maar liefst 150 lampen (3x zoveel) en 50 accessoires. De processor aan boord is vijf keer krachtiger wat zorgt voor snellere responstijdens en het opslaan van meer dan 500 personaliseerde lichtscenes. Het maakt ook Hue Motion Aware mogelijk, een geavanceerde technologie waarmee Hue-lampen zelf als bewegingssensoren kunnen functioneren waardoor de lichten worden ingeschakeld wanneer er beweging wordt gedetecteerd. Upgrade is volgens Signify erg eenvoudig. Alle instellingen van de oude Philips Hue Bridge kun je makkelijk overzetten.

Daarnaast lanceert Signify nog veel meer Philips Hue-producten met nieuwe slimme lampen, led-strips, outdoor-producten en de nieuwe Hue Secure videodeurbel.

Philips Hue Essential

Eenvoudig instappen in het Philips Hue-systeem kan met de nieuwe Essential-serie. Een toegankelijkere prijs voor deze nieuwe E27-lampen, GU10-spots en LED-strips, maar dan met vereenvoudigde verlichtingsprestaties. Ze zijn volledig compatibel met het Hue-ecosysteem en werken via bluetooth of via een bridge.

Zeven nieuwe LED-strips

Philips Hue vernieuwt de categorie LED-strips met zeven nieue modellen. Zo beschikken ze over verbeterde helderheid en flexibiliteit. Het topmodel is de Philips Hue OmniGlow, de eerste perfect spotvrije LED-strip op basis van CSP-technologie. Dit zorgt voor een vloeiende en hoogwaardige lichtverdeling.

Festavia

De outdoor Festavia-serie krijgt twee nieuwe outdoor-producten. Deze permanente lichtsnoeren zijn gemaakt om gemonteerd te worden langs gevels of daklijnen. Het bolvormige lichtsnoer met globe-lampen van Philips Hue Festavia kenmerkt zich door een elegant ontwerp met lichtgeleidertechnologie, die een subtiele, decoratieve gloed toevoegt aan balkons, pergola’s en patio’s. Het komt in twee varianten met IP65-classificatie en zijn dus weerbestendig.

Philips Hue Secure videodeurbel

Tot slot is daar de eerste videodeurbel in de Philips Hue Secure-serie. De videodeurbel is voorzien van een groothoeklens en tweerichtingsspraak. Je krijgt een notificatie bij beweging en de verlichting kan direct ingeschakeld worden om de omgeving te verlichten. Naast de videodeurbel is er ook een bijbehorende chime (gong) en komt er een nieuwe 2K-camera (bedraad) uit.

Prijs en beschikbaarheid

Heel veel nieuwe producten en dus ook een flinke prijslijst. De volgende nieuwe producten worden gelanceerd met daarachter de prijs.

Philips Hue Bridge Pro – September 2025 – EUR 89,99

Philips Hue Essential E27 – EUR 24,99 – EUR 59,99, 1P/2P/3P/4P

Philips Hue Essential GU10 – EU 24,99 – EU 59,99, 1P/2P/3P/4P

Philips Hue Essential starter kits E27 Starter kit Essential E27 2 stuks + switch + Hue Bridge V2 (EU 89,99) Starter kit Essential E27 2 stuks + Hue Bridge V2 (EU 79,99) Starter kit Essential E27 3 stuks + Hue Bridge V2 (EU 89,99) Starter kit Essential E27 4 stuks + Hue Bridge V2 (EU 99,99)

Philips Hue Essential starter kits GU10 Starter kit Essential GU10 3 stuks + Smart Button + Hue Bridge V2 (EU 99,99) Starter kit Essential GU10 3 stuks + Dimmer Switch + Hue Bridge V2 (EU 99,99) Starter kit Essential GU10 § stuks + Hue Bridge V2 (EU 89,99)



Philips Hue Essential LED-strip – December 2025 EUR 59,99 – 5M EUR 99,99 – 10M

Philips Hue Essential flex LED-strip – December 2025 EUR 99,99 – 5M EUR 169,99 – 10M



Philips Hue E27 bulb – September 2025

Philips Hue White Ambiance E27 60W – EUR 34,99 100 W – EUR 54,99 75W – EUR 39,99

Philips Hue White And Color Ambiance E27 60W – EUR 59,99 100W – EUR 79,99 75W – EUR 64,99

Philips Hue White E27 60W – EU 15,99 100W – EU 27,99 75W – EU 21,99



Philips Hue LED-strips – Oktober 2025

Philips Hue Flux LED-strip – Oktober 2025 EUR 69,99 – 3M EUR 84,99 – 4M EUR 99,99 – 5M EUR 119,99 – 6M EUR 189,99 – 10M



Philips Hue Flux ultra bright LED-strip EUR 99,99 – 3M EUR 149,99 – 5M EUR 249,99 – 10M



Philips Hue Flux outdoor LED-strip EUR 149,99 – 5M EUR 169,99 – 6M EUR 249,99 – 10M



Philips Hue neon outdoor LED-strip EUR 139,99 – 3M EUR 199,99 – 5M EUR 349,99 – 10M



Philips Hue OmniGlow LED-strip – Q4 2025 EUR 139,99 – 3M EUR 199,99 – 5M EUR 349,99 – 10M



Philips Hue Festavia lichtsnoer

Philips Hue Festavia permanent lichtsnoer – December 2025 EUR 299,99 – 18M EUR 119,99 – 9M



Philips Hue Festavia outdoor lichtsnoer met globe-lampen EUR 159,99 – 7M – September 2025 EUR 219,99 – 14M – November 2025 EUR 289,99 – 21M – November 2025



Philips Hue Security – Oktober 2025

Hue Secure video deurbel- EUR 169,99

Hue Secure smart chime- EUR 59,99

Hue Secure 2K wired camerazwart / wit – EUR 179,99

Hue Secure 2K wired camera with desktop stand EUR 199,99 – Zwart – November 2025 EUR 199,99 – Wit – Oktober 2025



Lees meer over Philips Hue.