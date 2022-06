Slimme camera’s van Netatmo kunnen nu met elkaar communiceren

Beoordeling Netatmo Smart Alarm

Het Netatmo Smart Alarm is een uitstekend product, mits je de koppeling met Dropbox of een ftp-server maakt. Voor een relatief betaalbare prijs haal je een goed alarmsysteem in huis zonder dat je een duur abonnement hoeft af te sluiten. De camera is de zwakke broeder van het geheel, met name door de stekker in het stopcontact, maar dit kun je tegengaan door ook te kiezen voor opslag van de beelden in een gratis Dropbox-account. De app is zeer gebruiksvriendelijk en intuïtief, waardoor iedereen snel van start kan gaan met het Netatmo Smart Alarm.