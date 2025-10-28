Robotstofzuigers van Neato stoppen er dit jaar al helemaal mee

In 2023 kon je op onze website lezen dat Neato Robotics zou stoppen. Na 18 jaar was de koek helemaal op, ondanks een poging tot herstructureren en bezuinigen bleek het niet genoeg te zijn. Het merk deed toen de belofte dat consumenten nog vijf jaar ondersteuning zouden krijgen voor de robotstofzuigers van het merk. Die belofte werd ook gedaan voor reparaties. In theorie zou je dus tot 2028 vooruit moeten kunnen. Niet dus, want eind 2025 stopt het bedrijf er helemaal mee en verbreekt het dus z’n belofte.

Geen vijf jaar ondersteuning en reparaties meer

Consumenten hebben een e-mail gekregen dat door nieuwe cybersecurity standaarden, wetgeving en andere regels het bedrijf niet anders kan dat de stekker er eind 2025 al uit te trekken. De cloud stopt er ook mee en de app zal ook niet meer werken. De enige manier om de robotstofzuigers van het merk nog te bedienen is door de fysieke knop op het apparaat zelf in te drukken. Let wel, je kan dus geen zones aanmaken of verdere wijzigingen doen. Je moet het doen met de fysieke startknop op de robotstofzuiger zelf en daarmee is het eigenlijk tijd om een nieuwe robotstofzuiger aan te schaffen.

Het nieuws laat zien dat de smarthomewereld nog altijd niet helemaal volwassen is en dat consumenten ook goed op moeten letten. Gaat een bedrijf failliet? Dan kan het zomaar zijn dat jouw slimme product niet meer werkt. Standaarden als Matter of bijvoorbeeld HomeKit kunnen een oplossing zijn, want dan blijven de producten daar, in ieder geval qua basisfuncties, nog mee werken. We zagen het eerder met de fietsen van VanMoof waarbij mensen hun fiets niet eens meer van het slot konden halen. Laten we hopen dat de smarthomewereld hierin nog een stap verder vooruit zet. Aan consumenten de boodschap om vooral slimme producten van merken te kopen die zich bewezen hebben, ook al biedt dat nooit helemaal honderd procent zekerheid.