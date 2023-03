De Ring Battery Video Doorbell Plus is de nieuwste toevoeging aan de videodeurbelfamilie van de fabrikant. Dit nieuwe model beschikt over een batterij die een lange levensduur moet garanderen. Ter vergelijking: de batterij moet drie keer langer meegaan dan bij de eerste Ring Video Doorbell. Geavanceerde functies als persoonsdetectie, bewegingszones en geavanceerde bewegingsdetectie zijn aanwezig. Het unieke van dit model is dat het je van top tot teen zicht moet geven voor de deur. Het gezichtsveld is 150×150 graden en de resolutie van deze videodeurbel is 1.536p.

Ring Battery Video Doorbell Plus ondersteunt Alexa

Dit model beschikt over vrijwel alle functies van eerdere generaties Ring-videodeurbellen. Je kunt diverse zaken aanpassen. Zo stel je zelf aanpasbare bewegingszones in om aan te geven waar de videodeurbel beweging moet detecteren en via privacyzones kun je ook bepaalde gebieden uitsluiten. Uiteraard beschikt de videodeurbel over liveview en tweewegcommunicatie, zodat je kan spreken met je bezoekers. Amazon Alexa wordt ook ondersteund. Je kunt dus ook praten met je bezoekers via een Echo-speaker of Fire TV-apparaat. Middels een Fire TV-apparaat kun je je bezoekers ook zien.

Via een Ring Protect-abonnement krijg je extra functies, waaronder meldingen met afbeelding, persoonsdetectie en pakketwaarschuwingen.

Prijs en beschikbaarheid

De Ring Battery Video Doorbell Plus is verkrijgbaar vanaf 13 april. De nieuwe videodeurbel heeft een adviesprijs van 179,99 euro.

