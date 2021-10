Review: Panasonic Etherea airconditioning met app-bediening

Panasonic Eterea - Nanoe X

De Panasonic Etherea is voorzien van R32 koudemiddel. Zonder in de technische details te treden is dit koudemiddel milieuvriendelijker dan de meest gebruikte koudemiddelen en bespaart het energie. Dit koudemiddel is eenvoudig te recyclen, heeft geen impact op de ozonlaag en draagt 75% minder bij aan de opwarming van de aarde in verhouding met R410A, wat helpt de CO2-voetafdruk van een woning te verminderen. Ook financieel is het R32 aantrekkelijker, met een hogere efficiëntie en het gebruik van 30% minder koudemiddel ten opzichte van R410A. Daarnaast is de Etherea één van de meest zuinige (ja, dat is relatief want het blijft een airconditioning) airconditionings van het moment. Het apparaat heeft een hoge SEER (8,50) en SCOP (5,10) waarde, wat zegt dat de efficiëntie tijdens zowel koelen als verwarmen hoog is. Dit levert een energielabel van A+++ op.

Een andere belangrijke feature is de Nanoe X-technologie. Deze technologie produceert OH-Radicals (elektrostatische waterdeeltjes) en blaast deze de ruimte in. De deeltjes hechten zich aan micro-organismen zoals diverse types bacteriën, pollen, virussen en schimmels. De waterdeeltjes nemen vervolgens de waterstof uit de micro-organismen en veranderen de waterstof in de bacteriën naar water waardoor de activiteit verhinderd wordt. Klinkt nogal wetenschappelijk, maar simpel gezegd draagt ook de airconditioning zijn steentje bij aan een schoner en gezonder binnenklimaat. Een andere techniek die een nadeel van veel airconditionings tegengaat is Mild Dry Cooling. Hierdoor daalt de luchtvochtigheid minder hard, wat tijdens en na een lange nacht een stuk comfortabeler is. Perfect Humidity Air controleert daarnaast het vochtgehalte in de omgeving om te droge lucht te voorkomen. Tot slot, en niet geheel onbelangrijk, is de Etherea met een geluidsproductie van 19dB zeer stil, wat natuurlijk gewenst is in ruimten waar geslapen wordt.