Review: Ninja AutoBarista Pro – slim gemak dat flink wat bonen kost

Specificaties, features en prijs

De AutoBarista Pro (modelnummer AE1052EU) is een volautomaat met een ingebouwde molen, automatische tamper en een melkschuimsysteem. Via het touchscreen aan de voorkant kies je uit dertien drankjes met één druk op de knop, van espresso en cappuccino tot filterkoffie en cold brew, met ruimte voor twee gebruikersprofielen. Het schuimen gebeurt met Ninja’s FrothPerfect-systeem, met vijf schuimstanden en geschikt voor zowel gewone melk als plantaardige alternatieven.

Een blikvanger zijn de twee bonenreservoirs van elk 340 gram. Je kunt dus bijvoorbeeld gewone bonen en decaf, of twee smaakprofielen, naast elkaar klaar hebben staan en wisselen zonder te hoeven leegscheppen. In de praktijk is dat handig en een van de sterkste punten van het ontwerp. Daarnaast heeft Ninja de Ground IQ-functie toegevoegd, die de maling automatisch kalibreert; daarover verderop meer, want dat is tegelijk de grootste misser.

De adviesprijs bedraagt 899,99 euro, waarmee dit meteen de duurste koffiemachine van Ninja is. In de praktijk ligt de prijs lager en wordt het apparaat regelmatig afgeprijsd: bij Ninja zelf dook hij de afgelopen maand tot rond de 580 euro, en bij retailers zoals Coolblue lag hij rond de 810 euro. De beschikbaarheid wisselt wel, want op diverse plekken is hij geregeld uitverkocht. Zeker rond die 580 tot 700 euro is de prijs-kwaliteitverhouding uitstekend, zeker afgezet tegen een klassieke volautomaat als onze eerdere Siemens, die al snel het dubbele kost.