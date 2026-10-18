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Review: Ninja AutoBarista Pro – slim gemak dat flink wat bonen kost

18 oktober 2026 5 Minuten 0 Reacties
Ninja AutoBarista Pro 2

Ninja heeft zich de afgelopen jaren opgewerkt van airfryers en blenders naar een serieuze speler in de keuken, en met de AutoBarista Pro zet het merk nu zijn duurste en meest ambitieuze stap: een volautomatische espressomachine die het grind-, tamp- en schuimwerk uit handen neemt. Op papier biedt hij de gemakken van een dure bonen-tot-kopje-machine voor een vriendelijkere prijs. Wij gebruiken hem inmiddels dagelijks, en ruilden er zelfs onze aanzienlijk duurdere Siemens EQ900 voor in. De vraag is dus of die keuze terecht is, en waar Ninja de hoek afsnijdt.

Ninja koffiemachine koffie

Specificaties, features en prijs

De AutoBarista Pro (modelnummer AE1052EU) is een volautomaat met een ingebouwde molen, automatische tamper en een melkschuimsysteem. Via het touchscreen aan de voorkant kies je uit dertien drankjes met één druk op de knop, van espresso en cappuccino tot filterkoffie en cold brew, met ruimte voor twee gebruikersprofielen. Het schuimen gebeurt met Ninja’s FrothPerfect-systeem, met vijf schuimstanden en geschikt voor zowel gewone melk als plantaardige alternatieven.

Een blikvanger zijn de twee bonenreservoirs van elk 340 gram. Je kunt dus bijvoorbeeld gewone bonen en decaf, of twee smaakprofielen, naast elkaar klaar hebben staan en wisselen zonder te hoeven leegscheppen. In de praktijk is dat handig en een van de sterkste punten van het ontwerp. Daarnaast heeft Ninja de Ground IQ-functie toegevoegd, die de maling automatisch kalibreert; daarover verderop meer, want dat is tegelijk de grootste misser.

De adviesprijs bedraagt 899,99 euro, waarmee dit meteen de duurste koffiemachine van Ninja is. In de praktijk ligt de prijs lager en wordt het apparaat regelmatig afgeprijsd: bij Ninja zelf dook hij de afgelopen maand tot rond de 580 euro, en bij retailers zoals Coolblue lag hij rond de 810 euro. De beschikbaarheid wisselt wel, want op diverse plekken is hij geregeld uitverkocht. Zeker rond die 580 tot 700 euro is de prijs-kwaliteitverhouding uitstekend, zeker afgezet tegen een klassieke volautomaat als onze eerdere Siemens, die al snel het dubbele kost.

Design en plaatsing

Het design is netjes verzorgd en oogt premium, met een strak front en een duidelijk bedieningspaneel. Voor een machine met twee bonenreservoirs en een melksysteem blijft hij relatief compact, al moet je er op het aanrecht wel een vaste plek voor vrijmaken. De bouwkwaliteit is goed. Eén praktische kanttekening, die ook in andere tests terugkomt: de watertank is niet van voren bereikbaar, waardoor je de machine naar voren moet trekken om bij te vullen. Houd daar bij het plaatsen rekening mee en laat aan de voorkant wat ruimte vrij.

Ground IQ: leuk idee, dure uitvoering

Hier zit het grootste minpunt. Ground IQ kalibreert de maling automatisch door een paar shots te trekken en op basis van doorlooptijd en druk de molen bij te stellen. Het idee is prima, maar de uitvoering kost je handenvol bonen: één kalibratie gaat al snel richting 150 gram aan bonen, bijna een half reservoir. En het kan erger: vul je tijdens het Ground IQ-proces het water niet op tijd bij, dan moet het hele proces opnieuw en ben je nog eens 150 gram kwijt. Dat voelt verspillend en dat moet Ninja echt beter regelen, bijvoorbeeld met een duidelijke waarschuwing vooraf en de mogelijkheid om het proces te pauzeren in plaats van helemaal opnieuw te beginnen.

Een praktische tip die ook andere tests geven: kalibreer met goedkopere bonen, en herhaal Ground IQ alleen wanneer je echt van bonensoort wisselt. Zo houd je de schade beperkt. Het is zonde, want juist de slimme kalibratie zou een pluspunt moeten zijn in plaats van een valkuil.

Koffie en melkschuim

Als de machine eenmaal goed staat afgesteld, is het resultaat dik in orde. De koffie smaakt goed en er zijn volop mogelijkheden om drankjes naar eigen smaak in te stellen. Wel een eerlijke kanttekening, die ook in andere reviews naar voren komt: de eerste kopjes kunnen wat waterig uitvallen met weinig crema, tot je Ground IQ hebt doorlopen en eventueel andere bonen kiest. Geef de machine dus even de tijd om zich in te stellen voordat je een oordeel velt.

Het melkschuim is een echt hoogtepunt. Het FrothPerfect-systeem maakt mooi, fijn microschuim dat goed op temperatuur blijft, en dat geldt zowel voor gewone melk als voor plantaardige varianten. Voor cappuccino’s en lattes zit je hier wat ons betreft ruim goed.

Snelheid en onderhoud

Qua snelheid merk je dat dit geen klassieke volautomaat is: het malen en voorbereiden duurt iets langer dan bij bijvoorbeeld een Siemens, en je wacht wat langer voordat de koffie in de kop loopt. Geen dealbreaker, maar wie gewend is aan de vlotte doorstroom van een echte volautomaat moet even wennen.

Onderhoud is bij deze machine belangrijker dan gemiddeld, dus neem dat serieus. Reinig het apparaat en het melksysteem netjes volgens de instructies, dan blijft de kwaliteit op peil. Let daarbij op één concreet aandachtspunt dat we in de praktijk tegenkwamen: het oranje clipje van de waterniveau-indicator in de lekbak kan vast blijven zitten, waardoor de lekbak kan overstromen. Controleer dat clipje regelmatig, dan voorkom je een onverwacht plasje op het aanrecht.

Conclusie

De Ninja AutoBarista Pro is een verrassend complete volautomaat die voor een flink lagere prijs dicht in de buurt komt van de dure gevestigde merken. De koffie smaakt goed, het melkschuim is uitstekend, de twee bonenreservoirs zijn een echte meerwaarde en het design is netjes en relatief compact. Dat wij deze machine inmiddels verkiezen boven onze eerdere, veel duurdere Siemens EQ900 zegt genoeg over de prijs-kwaliteitverhouding.

Perfect is hij niet. Ground IQ is een leuk idee maar kost onnodig veel bonen, zeker als je het water niet op tijd bijvult, en dat moet Ninja echt verbeteren. De machine is iets trager dan een klassieke volautomaat, de watertank is onhandig van achteren bereikbaar en het oranje clipje van de lekbak vraagt om aandacht. Houd die punten in het achterhoofd en reinig hem trouw, dan haal je er dagelijks veel plezier uit. Voor wie barista-koffie thuis wil zonder het barista-prijskaartje is dit een van de interessantste keuzes van dit moment.

8.0
Ninja AutoBarista Pro 3

Beoordeling
Ninja AutoBarista Pro

Pluspunten
  • Premium design en relatief compact
  • Twee bonenreservoirs van 340 gram
  • Koffie smaakt goed met veel instelmogelijkheden
  • Uitstekend melkschuim
  • Scherpe prijs-kwaliteitverhouding
  • Dertien drankjes en twee gebruikersprofielen
Minpunten
  • Ground IQ verbruikt veel bonen
  • Iets trager dan een klassieke volautomaat
  • Watertank niet van voren bereikbaar
  • Oranje clipje van de lekbak kan vastzitten
  • Eerste kopjes kunnen waterig zijn
  • Onderhoud is belangrijk

Beoordeling Ninja AutoBarista Pro

De Ninja AutoBarista Pro is een verrassend complete volautomaat die voor een flink lagere prijs dicht in de buurt komt van de dure gevestigde merken. De koffie smaakt goed, het melkschuim is uitstekend, de twee bonenreservoirs zijn een echte meerwaarde en het design is netjes en relatief compact. Dat wij deze machine inmiddels verkiezen boven onze eerdere, veel duurdere Siemens EQ900 zegt genoeg over de prijs-kwaliteitverhouding.

Perfect is hij niet. Ground IQ is een leuk idee maar kost onnodig veel bonen, zeker als je het water niet op tijd bijvult, en dat moet Ninja echt verbeteren. De machine is iets trager dan een klassieke volautomaat, de watertank is onhandig van achteren bereikbaar en het oranje clipje van de lekbak vraagt om aandacht. Houd die punten in het achterhoofd en reinig hem trouw, dan haal je er dagelijks veel plezier uit. Voor wie barista-koffie thuis wil zonder het barista-prijskaartje is dit een van de interessantste keuzes van dit moment.

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