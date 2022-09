Energie besparen in je smarthome met een minimale investering

P1-meter

Een P1-meter sluit je aan op je slimme meter in de meterkast. We hebben de afgelopen jaren verschillende P1-meters getest, zoals de Plugwise Smile P1 (V3) of de HomeWizard Wi-Fi P1 meter. Met name deze laatste kan helpen om met een minimale investering meer inzicht te krijgen in je (realtime) energieverbruik. Voor 29,95 koop je een kleine dongel die je op de P1-poort van je slimme meter kunt aansluiten. Download de app, verbind de dongel met je wifi-netwerk en je bent klaar. Je ziet nu in realtime je energieverbruik. Voer je huidige tarieven in en je ziet direct de kosten per dag, week, maand of per jaar.

Het leuke is dat je echt inzage krijgt in wat een apparaat verbruikt. Zet de app op de live-weergave en schakel een lamp in. Je ziet direct wat het doet qua verbruik en dus qua kosten. Gebruik je de wasmachine? Of de magnetron? Wat verbruikt je waterkoker? Houd de app open en je ziet direct hoeveel het verbruikt. Zo kun je ieder apparaat in huis bij langs gaan om te kijken hoeveel het verbruikt. Je krijgt dus perfect inzicht in je energieverbruik en kan gaan nadenken over besparingen of goedkopere alternatieven. Heb je overal al led-verlichting in huis? Zo schrok ik persoonlijk erg van het verbruik van zes oude spotjes in de badkamer die ik direct heb vervangen voor moderne lampjes die veel minder energie verbruiken.

Wil je nog meer inzicht krijgen? Dan kan je bij HomewWizard een abonnement op Energy+ overwegen. Dit kan gewoon vanuit de Energy-app. Een abonnement kost 99 cent per maand (iedere maand opzegbaar) en geeft je extra mogelijkheden. Zo maakt dit abonnement het sluipverbruik inzichtelijk, blijft je energiegeschiedenis langer dan 12 maanden opgeslagen en kan je dus ook jaren met elkaar vergelijken, krijg je een notificatie bij afwijkend stroom- of gasverbruik en kan je de data van de grafieken exporteren in .csv om te bekijken in Excel.