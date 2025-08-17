Review: Dreame H15 Pro Heat – Weer een stap vooruit

Dit is de Dreame H15 Pro Heat

De Dreame H15 Pro Heat is een gemotoriseerde steelstofzuiger voor droog en nat reinigen. Je kunt er dus mee stofzuigen en mee dweilen en het gemotoriseerde deel helpt om soepel te bewegen. Het neemt een flink deel van de benodigde kracht over waardoor jij als gebruiker minder vermoeid zal raken. Dit model is in de basis vrijwel gelijk aan de reguliere H15 Pro. Je hebt een hoge zuigkracht van 22.000 Pa, de AI DescendReach-robotarm (die automatisch omlaag zal bewegen om vuil dichtbij de plinten te verwijderen), de TangleCut schraper om klitten door te snijden en de borstel vrij te houden van haarklitten en een RGB-sensor voorop die zich automatisch aan zal passen voor reiniging op maat. Dit betekent dat deze steelstofzuiger vooruit kan kijken en de zuigkracht hier automatisch op aan zal passen om stof en vlekken zo effectief mogelijk te verwijderen.

Dit model kan je helemaal plat op de grond leggen om ook onder kasten of de bank schoon te maken en glijdt soepel door het huis dankzij de motor met Glide Wheel. Dankzij Balance Boost kan dit model ook automatisch rechtop staan zonder dat je deze hoeft vast te houden. Dit werkt ook makkelijk met het thuisstation waar je dit model in kunt zetten na gebruik. Hier zal deze ook opgeladen en gereinigd worden.

Daarnaast is er natuurlijk het Heat-deel van deze Dreame H15 Pro Heat. Dit model is uitgerust met ThermoRinse waardoor je de vloer kan reinigen met warm water op 85 graden Celsius. Zo kun je volgens de fabrikant ook makkelijk vetvlekken en ander hardnekkig vuil verwijderen. De borstel wordt na gebruik gewassen op 100 graden Celsius en vervolgens AI-gedroogd op 90 graden, zodat de Dreame H15 Pro Heat weer als nieuw is na ieder gebruik. We zijn vooral benieuwd naar het warmwaterdeel van deze steelstofzuiger/dweiler en zullen dit uitgebreid gaan testen in deze review. Volgens Dreame zorgt de combinatie van heet water en de speciale oliereinigingsoplossing van het merk voor oplossend vuil met een 3 keer zo hoge reinigingsefficiëntie. Je vindt een extra dweilborstel in de doos, evenals een flesje schoonmaakmiddel en enkele andere reserveonderdelen.

De Dreame H15 Pro Heat heeft een adviesprijs van 699 euro. Ter vergelijking: de reguliere H15 Pro heeft een adviesprijs van 529 euro.