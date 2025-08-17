Review: Dreame H15 Pro Heat – Weer een stap vooruit

Eerder dit jaar zijn we aan de slag geweest met de Dreame H14 Pro, een steelstofzuiger met dweilfunctie met een goed schoonmaakresultaat bij zowel nat als droog reinigen. Dreame zit echter zeker niet stil, want naast de eerdere release van de reguliere Dreame H15 Pro is daar nu ook de Dreame H15 Pro Heat. En juist met dit model gaan we aan de slag. Deze combineert ook het nat en droog reinigen, maar de naam ‘Heat’ duidt op heetwatergebruik waardoor het ook kan reinigen met heet water. Maakt dat een groot verschil? We vertellen het je in deze review van de Dreame H15 Pro Heat.
Dit is de Dreame H15 Pro Heat
De Dreame H15 Pro Heat is een gemotoriseerde steelstofzuiger voor droog en nat reinigen. Je kunt er dus mee stofzuigen en mee dweilen en het gemotoriseerde deel helpt om soepel te bewegen. Het neemt een flink deel van de benodigde kracht over waardoor jij als gebruiker minder vermoeid zal raken. Dit model is in de basis vrijwel gelijk aan de reguliere H15 Pro. Je hebt een hoge zuigkracht van 22.000 Pa, de AI DescendReach-robotarm (die automatisch omlaag zal bewegen om vuil dichtbij de plinten te verwijderen), de TangleCut schraper om klitten door te snijden en de borstel vrij te houden van haarklitten en een RGB-sensor voorop die zich automatisch aan zal passen voor reiniging op maat. Dit betekent dat deze steelstofzuiger vooruit kan kijken en de zuigkracht hier automatisch op aan zal passen om stof en vlekken zo effectief mogelijk te verwijderen.
Dit model kan je helemaal plat op de grond leggen om ook onder kasten of de bank schoon te maken en glijdt soepel door het huis dankzij de motor met Glide Wheel. Dankzij Balance Boost kan dit model ook automatisch rechtop staan zonder dat je deze hoeft vast te houden. Dit werkt ook makkelijk met het thuisstation waar je dit model in kunt zetten na gebruik. Hier zal deze ook opgeladen en gereinigd worden.
Daarnaast is er natuurlijk het Heat-deel van deze Dreame H15 Pro Heat. Dit model is uitgerust met ThermoRinse waardoor je de vloer kan reinigen met warm water op 85 graden Celsius. Zo kun je volgens de fabrikant ook makkelijk vetvlekken en ander hardnekkig vuil verwijderen. De borstel wordt na gebruik gewassen op 100 graden Celsius en vervolgens AI-gedroogd op 90 graden, zodat de Dreame H15 Pro Heat weer als nieuw is na ieder gebruik. We zijn vooral benieuwd naar het warmwaterdeel van deze steelstofzuiger/dweiler en zullen dit uitgebreid gaan testen in deze review. Volgens Dreame zorgt de combinatie van heet water en de speciale oliereinigingsoplossing van het merk voor oplossend vuil met een 3 keer zo hoge reinigingsefficiëntie. Je vindt een extra dweilborstel in de doos, evenals een flesje schoonmaakmiddel en enkele andere reserveonderdelen.
De Dreame H15 Pro Heat heeft een adviesprijs van 699 euro. Ter vergelijking: de reguliere H15 Pro heeft een adviesprijs van 529 euro.
Design en installatie
Qua design ziet de Dreame H15 Pro Heat eruit als de andere Hxx-modellen van Dreame. Een paar kleine wijzigingen hier en daar, maar de basis is nog hetzelfde als de H14 Pro. Hoogwaardig kunststof met een plat thuisstation waar je de steelstofzuiger/dweiler makkelijk rechtop in kunt zetten. Het uitpakken en installeren is een fluitje van een cent. Steek de basisstation in het stopcontact, klik de twee delen van de steelstofzuiger in elkaar, verwijder hier en daar wat plastic en karton en zet het model in het thuisstation. Dat is alles en je bent in een paar minuten klaar.
De Dreame H15 Pro Heat laat zich het beste omschrijven als een forse steelstofzuiger met een flinke voet onderaan met de zuigmond en de dweilborstel. Bovenaan hebben we de hendel waar je het apparaat vast kunt houden. Hier vind je drie knoppen voor aan/uit, wisselen tussen stofzuigen en stofzuigen én dweilen (en de intensiteit) en een knop om het reinigingsprogramma na afloop uit te voeren. De smalle en ergonomische greep gaat over in een breder deel van de stofzuiger. Hier vind je de schoonwaterbak (voorkant) en, de vuilwaterbak (achterkant). Zoek je het bakje voor schoonmaakmiddel? Die is er dit keer niet. Je gooit 10ml bij de gevulde schoonwaterbak in. Onderaan vinden we twee wieltjes, de zuigmond en de brede rol voor het dweilen. Het apparaat weegt wel wat, maar doordat de bewegingen gemotoriseerd zijn is dit gewicht geen probleem tijdens het gebruik.
De Dreame H15 Pro Heat zit qua bouwkwaliteit goed in elkaar. Het oogt premium, luxe en zeer stabiel en dat geldt ook voor het meegeleverde thuisstation.
In gebruik
Net als bij de Dreame H14 Pro heb je ook bij deze H15 Pro Heat weer het gevoel een Rolls Royce in handen te hebben, zo soepel beweegt deze steelstofzuiger en het kost echt geen enkele kracht om te bewegen. Het gaat bijna vanzelf en jij hoeft enkel te sturen. Ook dat gaat echt verrassend licht en dit apparaat is zeer wendbaar. Leg het geheel volledig plat en je komt ook makkelijk onder de bank of onder een kast en ook dat kost je geen enkele moeite.
Bovenop het apparaat vind je niet alleen de aan/uit-knop, maar ook de knop om te wisselen tussen schoonmaakmodi. Standaard staat de Smart Mode aan. Hierbij past het apparaat de zuigkracht aan de gedetecteerde viezigheid aan. Hierbij wordt er ook gedweild, maar niet met warm water. Daarvoor druk je nog een keer op de knop. Ook alleen stofzuigen of een turbomodus zijn beschikbaar. Op het display kun je precies zien welke modus geactiveerd is. Ook zie je het batterijpercentage.
Opvallend is dat er dit keer geen LED-verlichting voorop aanwezig is. De Dreame H14 Pro had dat namelijk wel, zodat je ook in het donker beter kon zien en het hielp om te kijken waar je al geweest was met schoonmaken. Daarentegen kan deze H15 Pro Heat met warm water schoonmaken en vind je de AI DescendReach-robotarm. Dit laatste klinkt overigens spectaculairder dan het is. Wie denkt dat deze automatisch omlaag komt bij plinten, zodat je bij de trekkende beweging al het vuil mee kan nemen, die heeft het mis. De AI DescendReach-robotarm zakt namelijk bij iedere achterwaartse beweging omlaag, niet alleen bij een wand of de plint. Echt slim kunnen we de robotarm dan ook niet noemen, maar het werkt wel om vuil bij plinten vandaan te trekken.
Het thuisstation is vrij compact. Een vierkant is het eigenlijk. Hier past de onderkant van de steelstofzuiger precies in. Na gebruik wordt het apparaat hierin gewassen en gedroogd. Dit maakt even flink wat geluid, maar niet zoveel als bij een robotstofzuiger die geleegd wordt. Het drogen hoor je ook wel, maar eerder als een soort witte ruis op de achtergrond. Alhoewel het navigeren en schoonmaken zeer soepel gaat moet je toch het apparaat even optillen om in het thuisstation te zetten. En met 6,3 kilo aan gewicht is dat niet voor iedereen weggelegd. Dat is wel iets om rekening mee te houden.
Wie dat wil kan de Dreame H15 Pro Heat ook verbinden met de Dreame Home-app. Is dat noodzakelijk? Nee, ook zonder app kun je dit apparaat prima bedienen. Wat kun je dan wel via de app? Je kan vooral een aantal instellingen aanpassen hoe er gereageerd moet worden op bepaalde situaties. Wel of niet automatisch drogen en/of slim drogen bijvoorbeeld, de was- en droogmodus instellen, maar ook firmware-updates uitvoeren. Vooral dat laatste is wel even belangrijk, want er stonden updates klaar. Kijk dus regelmatig even in de app voor een update, maar eenmaal goed ingesteld zal je de app verder niet nodig hebben.
Stofzuigen en dweilen
De zuigkracht van de Dreame H15 Pro Heat is 22.000 Pa. Dat is 4.000 Pa hoger dan de H14 Pro die we eerder dit jaar getest hebben. Merk je het verschil in zuigkracht in de praktijk? Nee, eigenlijk niet. De Dreame H14 Pro deed het goed en dat is met deze H15 Pro Heat ook het geval. Gaat het je alleen om het stofzuigen? Dan wint een goede Dyson het wel van deze Dreame. Die is toch net even wat lichter en wint het op het gebied van fijne stofdeeltjes als we dit inzichtelijk maken. Vergis je echter niet, de Dreame H15 Pro Heat is een zeer capabele stofzuiger, maar je zal met dit apparaat vrijwel altijd kiezen voor stofzuigen én dweilen op harde vloeren. Voor tapijt is het alleen stofzuigen een uitkomst, maar dan wint een goede Dyson het wel. Deze haalt net wat meer vuil uit met name hoogpolig tapijt.
Het unieke van de Dreame H15 Pro Heat zit natuurlijk in het dweilsysteem. Niet alleen qua dweilen met warm water, maar ook het reinigen na afloop in het thuisstation. De hoogste tijd om de proef op de som te nemen en een vergelijking te maken met de H14 Pro. Met een peuter in huis zijn etensvlekken op de vloer eerder regel dan uitzondering. Een pastamaaltijd met veel rode saus op de keukenvloer bleek een mooie start om een dweilvergelijking uit te kunnen voeren. Standaard werkt de dweil niet met heet water in de Smart Mode. Je moet een keer op de knop drukken om het water te verwarmen. Op het display op de H15 Pro Heat zie je vervolgens een timer lopen (in procenten) om het water te verwarmen. Zoals je misschien weet kost opwarmen altijd erg veel stroom en zo is het ook met de accu van de H15 Pro Heat. Even opwarmen en je bent vijf procent van de batterij kwijt. Het is iets om rekening mee te houden. Ook het schoonmaken met warm water vreet echt energie.
Gebruiken we bij beide apparaten de Smart Mode, dan zien we eigenlijk geen verschil. De vloer wordt in beide gevallen goed gestofzuigd en gedweild. Bij de echt hardnekkige vlekken schieten beide apparaten in de Smart Mode soms tekort. De rode saus werd gedeeltelijk wel schoongemaakt, maar koffievlekken bleven liggen. Het voordeel van de H15 Pro Heat is dan het verwarmen van het water. Druk op de knop, wacht even tot het water warm is, en je kunt beginnen. En ja hoor, met het verwarmde water kreeg deze Dreame H15 Pro Heat de echt hardnekkige koffievlekken wel weg, net als de rode pastasaus. Hiermee bewijst dit apparaat meteen de meerwaarde ten opzichte van ‘niet-Heat’-modellen. Je voelt het ook direct aan je voeten als er met warm water gedweild wordt, want de vloer wordt echt een beetje warm door het opgewarmde water.
Na afloop terugzetten in het thuisstation en de ingebouwde waterkoker gaan aan de slag. Vervolgens zal de ingebouwde föhn de rol helemaal drogen. Na afloop van de schoonmaakronde is de rol perfect schoon. Nog een groot voordeel ten opzichte van de Dreame H14 Pro: Bij de Dreame H15 Pro Heat heb je veel minder last van vieze geurtjes. Of dat komt door het betere schoonmaakwerk van de dweil of dat het apparaat intern efficiënter werkt moeten we in het midden laten. Feit is wel de vuilwatertank echt beter in elkaar steekt met een betere scheiding van vuil en vies water. Dat zat bij de voorganger gewoon in hetzelfde reservoir. Al deze kleine verbeteringen en het efficiëntere dweilsysteem zorgen ervoor dat de Dreame H15 Pro Heat superieur is ten opzichte van het model van vorig jaar.
Conclusie
De Dreame H15 Pro Heat is echt een stap vooruit ten opzichte van de eerder geteste Dreame H14 Pro. Het rondlopen met dit apparaat gaat wederom zeer soepel door de gemotoriseerde wielen, maar vooral de dweilprestaties zijn beter. Het verwarmde water zorgt ervoor dat zelfs de meest hardnekkige vlekken worden verwijderd. De prijs is met 699 euro wel vrij fors en het ontbreken van het LED-verlichting vooraan is een klein stapje terug, maar voor de rest is dit een zeer capabel schoonmaakapparaat voor nat en droog reinigen.
Beoordeling
Dreame H15 Pro Heat
- Dweilt als een baas
- Ook goede stofzuiger
- Warm water echt van meerwaarde
- Gemotoriseerd navigeren erg soepel
- Minder vervelende geurtjes dan voorganger
- Zwaar bij optillen
- Ontbreken LED-verlichting voorop
- Batterij bij warmwatergebruik snel leeg
- Niet goedkoop
Beoordeling Dreame H15 Pro Heat
