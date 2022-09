Philips AquaTrio Cordless 9000 series combineert dweilen en stofzuigen

Philips brengt een nieuwe geavanceerde stofzuiger op de markt. Geen robotstofzuiger dit keer, maar een steelstofzuiger. De Philips AquaTrio Cordless 9000 series is een zogenaamde 3-in-1 stofzuiger en combineert dweilen en stofzuigen. En dat tegelijkertijd.

Dit is de Philips AquaTrio Cordless 9000 series

De geavanceerde 3-in-1 stofzuiger met schoonmaaktechnologie voor nat poetsen verwijdert tegelijk stof, vuil, hardnekkige vlekken, gemorste vloeistoffen, én tot 99,9 procent van de bacteriën in slechts één keer. In slechts één beweging wordt de vloer actief nat gereinigd en tegelijk gestofzuigd. Je kunt kiezen uit drie verschillende configuraties, afhankelijk van de behoefte. Je kunt tegelijk stofzuigen en dweilen met het AquaSpin-mondstuk, alleen stofzuigen of gebruik de afneembare kruimeldief.

De Philips AquaTrio Cordless ​9000 series reinigt vloeren met een constante aanvoer van schoon water uit een aparte schoonwatertank. Je kan op elk moment de vuilwatertank legen, zonder het vuile dweilwater aan te raken. Ook zijn er twee zelfreinigende Power Brushes met gepatenteerde technologie. De borstels draaien op een hoge snelheid van 4500 TPM, vooruit en achteruit, en verwijderen effectief vuil. Zo gebruik je geen vuile borstels op de vloer. Moeilijk zichtbaar stof en vuil wordt zichtbaar gemaakt met LED-lampjes op het mondstuk. De batterij gaat tot 45 minuten mee zonder opladen.

Ook is dit apparaat voorzien van een digitaal LCD-display waar je niet alleen informatie op kunt lezen, maar ook de vochtigheidsgraad kunt aanpassen en de status van de batterij kunt controleren. Middels gekleurde animaties en QR-codes word je door het reinigingsproces geloodst. Handig is het autoclean-programma in het dock, waarbij het apparaat en de Power Brushes binnen 4 minuten helemaal schoon zijn en klaar voor de volgende schoonmaakbeurt.

Prijs en beschikbaarheid

De Philips AquaTrio Cordless Wet & Dry 9000 Series is per direct verkrijgbaar in de winkel en op philips.nl voor 849,99 euro.