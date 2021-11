Nuki presenteert Smart Lock 3.0 en Smart Lock 3.0 Pro 

Met een prijs van net onder de 150 euro biedt de Smart Lock 3.0 een aantrekkelijke entrée in de wereld van slimme toegang. Het slot is hiermee 50 euro goedkoper dan de vorige generatie, maar biedt nog steeds dezelfde mogelijkheden. Het slot is alleen in het wit verkrijgbaar en kan uitgebreid worden met een Bridge voor onder meer toegang op afstand. Ook accessoires als de Key Fob, het Power Pack en Key pad kunnen toegevoegd worden.

Met een nieuwe kleur (wit en zwart), draaiknop van geborsteld aluminium, een ingebouwd battery pack en geïntegreerde Wi-Fi creëert is de Smart Lock 3.0 Pro de meest uitgebreide van de twee. Dit slot heeft dus geen Bridge meer nodig om verbinding te maken met je netwerk. Toegang op afstand en extra’s als spraakbediening via Google Assistant zitten er standaard in. Dit nieuwe slot kost 249 euro en kan uitgebreid worden met accessoires als de Deursensor, de Key Pad en Key Fob.

Beide Smart Lock-versies hebben veel gemeen. Net als hun voorgangers kunnen beide Smart Locks van de 3e generatie op vrijwel elk deurslot worden gemonteerd, zonder gaten te boren. De motor is even krachtig als voorheen en de nieuwe, geoptimaliseerde tandwielen zorgt voor een stillere werking. Net als voorheen kunnen de sloten rechtstreeks worden bediend met de verbeterde drukknop.

Nieuw is ook de Nuki Deursensor. De externe deursensor geeft nauwkeurig aan of de deur gesloten of open is in de Nuki-app. Indien gewenst, waarschuwt de Nuki app wanneer de deur van veraf wordt vergrendeld terwijl deze open staat of wanneer de deur lang open blijft staan. De externe deursensor is compatibel met de beide Smart Locks 3.0 en verkrijgbaar voor een prijs van 39 euro.

Universele cilinder

Vooral oudere deursloten zijn vaak niet uitgerust met de zogenaamde noodfunctie waarmee de deur van buitenaf kan worden ontgrendeld als er aan de binnenkant een sleutel wordt ingestoken. Deze functie is niet alleen aan te raden voor het gebruik van Nuki, maar ook in het algemeen. Als je je cilinder wil vervangen, dan is de Nuki Universele Cilinder een mogelijke oplossing. Hij is in lengte verstelbaar zodat hij op de meeste deuren past. De Nuki Universele Cilinder is ontwikkeld in samenwerking met de toonaangevende expert M&C en is gecertificeerd volgens de hoogste normen binnen de SKG-veiligheidsnormen (3 sterren). De cilinder wordt geleverd met vijf sleutels en zal binnenkort verkrijgbaar zijn voor een prijs van 79 euro.

Upgraden met korting

Nuki kondigt ook een upgradeprogramma aan voor bestaande klanten. Dit programma zal vanaf februari beschikbaar zijn. Wie zijn bestaande Nuki Smart Lock wil upgraden, krijgt de nieuwe deursensor ter waarde van 39 euro gratis bij aanschaf van een Nuki Smart Lock 3.0 Pro. Het oude apparaat mag uiteraard bewaard worden en kan nog steeds op een andere deur gebruikt worden.