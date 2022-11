Nederlandse Nuwa maakt slimme pen die ziet wat je schrijft

Een slimme pen die kan zien wat je schrijft: het bestaat. Het is zelfs Nederlands. Het bedrijf Nuwa heeft de Nuwa Pen gemaakt. Deze pen is voorzien van drie camera’s en een processor, waardoor hij kan digitaliseren wat er op papier staat. Ditkeer dus geen slim notitieblok, maar een slimme pen om makkelijk en snel je notities en tekeningen op te slaan en te delen.

Nuwa Pen

Notities maken en digitaliseren werd eerder vooral direct op een smartphone gedaan of via een slim kladblok. Sommige mensen vinden het echter fijn om echt te schrijven met inkt en dat kan met Nuwa, terwijl je alsnog je notities digitaliseert. Zo hoef je geen foto’s van notitieblokken te maken met je smartphone, want ze staan automatisch al op je smartphone.

Het toffe is dat deze slimme pen ook is voorzien van infrarood, wat betekent dat hij ook je notities kan zien in het donker of in schemering. Handig als je bij een evenement bent en de belichting is meer op het podium gericht. De pen werkt met een app van Nuwa zelf en werkt onder andere met ToDoist, Gmail en Twitter. Dat maakt het niet alleen een pen voor notities, maar ook voor bijvoorbeeld social media.

Notities direct digitaal opslaan

Het apparaat is voorzien van een Trident-systeem gecombineerd met een Arm Cortex-M4-processor en vervolgens worden via Bluetooth notities gestuurd naar die app. Om het apparaat licht te houden is er geen enorme accu aan toegevoegd, maar Nuwa belooft dat de 100mAh-accu ongeveer twee uur meegaat. De pen kan worden opgeladen met zijn etuitje dat via USB-C werkt. Er zitten verder ook 4 D1-vullingen bij het apparaat, want je moet er uiteraard wel echt mee schrijven.

Deze slimme pen is verkrijgbaar in twee kleuren: Nuwa Ivory en Ebony (kortom, zwart en wit). De adviesprijs is 279 euro, al is het nu mogelijk om een voorbestelling te plaatsen van 179 euro. Je moet er dan wel even op wachten, want de eerste Nuwa Pens worden geleverd in augustus 2023.