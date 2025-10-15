Camcorders voor live (meteen ter plekke) videoproductie zijn heel gewild bij het opnemen van sport, manifestaties, bijeenkomsten, muziekoptredens en in studio’s. Allemaal geheel volgens de huidige trend om het opgenomen videobeeld en meteen direct via een netwerk met Internet Protocol (IP) te verspreiden. En dat is precies hetgeen de nieuwe Panasonic AGC-CX370 draagbeugel-camcorder in zijn mars heeft. Daarnaast ook prima te gebruiken als een hoogwaardige losse 4K videocamera.
De voorganger – Panasonic AG-CX350 – was al heel geliefd. Deze is overigens gewoon nog te vrekrijgen. Het werd echter na zes jaar tijd voor een modernere upgrade die naadloos functioneert in IP netwerken. Te beginnen met 4K op 60P 10 bit in het MOV-formaat. HEVC/H.265 CODEC. Bij Full HD heeft de videograaf snelheden tot 120 fps. De sensor is een hooggevoelige 1 inch 15MPCMOS-type geschikt voor Hybrid Log Gamma (HLG) en HDR opnamen. Panasonic getrouw zijn er een variabele opname snelheid (VFR), een 16-assige onafhankelijke kleurcorrectie en fijnregeling voor tv-uitzendingen (broadcast) aan boord. Voor het integreren in IP-netwerken met switchers/mixers en decoders is de AG-CX370 volledig compatibel met de daarvoor gebruikte NDI HX2 standaard. Zie hiervoor het kader bij dit artikel. Er zijn diverse mogelijkheden voor het direct streamen al of niet in combinatie dat de camcorder daarbij zelf ook opneemt.
Daarnaast is deze Panasonic AG-CX370 tevens heel geschikt voor de gevorderde videohobbyist en prosumer die graag een topmiddenklasser in de videohand heeft.
De camcorderbody
Je gooit als fabrikant natuurlijk niet het beproefde concept van de voorganger AG-CX350 met het badwater weg. Dit model was en is nog steeds een stuk vakgereedschap voor de videomaker en cineast. De CX370-opvolger brengt deze handcamcorder met draagbeugel weer helemaal terug in de recente productietijd. Dit zowel hardwarematig als met de toegevoegde streaming netwerkprotocollen.
Neem bijvoorbeeld het geluid. Er zitten nu twee gebalanceerde XLR-connectoren en een 3.5 mm minijack op het camcorderhuis. Nog meer vreugd voor de audioliefhebber c.q. geluidsman middels ondersteuning voor vier externe microfoons met vier regelbare audiokanalen op 24bit LPCM.
Met het zoombereik is de cameraman/vrouw meteen voorzien: 20 maal optische zoom en een 24.5 mm groothoek (kleinbeeld-equivalent). De AF staat op de nieuwste technologie voor een snelle en accurate scherpstelling met gezichtsherkenning (tot 9 gezichten) en intelligente autotracking. Je kunt nu via het netwerk de focussering en het zoomen op afstand bedienen. Er is een betrouwbare 5-assige beeldstabilisatie aan boord. Een genlock, 12G SDI-uitgang en SDI-HDMI ontbreken niet. Toegevoegd is het kwalitatief uitstekende AVC-Ultra (P2 MFX) -formaat. Er zijn twee geheugenkaartsleuven type SDXC/SDHC/microP2.
De body oogt nog altijd ergonomisch functioneel en klassieke camcorderstijl. Lekker compact en licht van gewicht, de bedieningsknoppen zitten waar je hen verwacht en er zijn aparte secties voor manuele video en audio. Uiteraard kan deze camcorder ook geheel automatisch draaien. De handligging is goed en je kunt met de ingebouwde beeldstabilisatie zelfs lopen en langzaam rijden.
De opname en compositie houdt je in het oog met de 2,36 Megadots OLED-zoeker en de 3,5 inch LCD-scherm. Het viewer & touchscreen heeft RGBW pixelstructuur voor een zo goed mogelijke weergave tijdens veel opvallend licht.
Video- en audioprestaties
De 4K 4:2:2 10 bit video-opnamen staan op topniveau voor deze prijsklasse. Scherp, contrastrijk, natuurlijke kleuren en een hoog dynamisch bereik van 13,5 stops. Dat is Panasonic wel toevertrouwd. En met een 16-assige onafhankelijk kleurcorrectie heb je color grading postproduction in de camcorder zelf. Doorgaans is dan geen correctie bij de nabewerking meer nodig. Aanvullend zijn er nog de instellingen Master Detail, Huid Detail, Scene Files en Picture Adjustment.
Waarom geen 6K of zelfs 8K? Het antwoord is tweeledig: Als eerste vragen deze hogere resoluties & formaten teveel transportcapaciteit bij distributie over IP-netwerken. En ten tweede biedt 4K 10 bit meer dan voldoende kwaliteit voor professionele en prosumer-videotoepassingen.
Een 1 inch beeldsensor voldoet in meer dan 95% van alle opnamesituaties. Voldoende lichtsterk, met behulp van interne ND-filters ook in veel licht goed belicht en 15MP dekt de hoogste 4K resoluties. Heel geschikt voor UHD (3840 x 2160), FHD, HD and SD. Wat de lichtgevoeligheid betreft F13 op 50 Hz en F12 op 60 Hz. Ook is er still capture, het opslaan van fotobeelden.
HDR opnamen verlopen via High Log-Gamma (HLG). De beschikbare opslagformaten en CODECs omvatten ondermeer HEVC, AVC Ultra, and AVC-Intra. En met een zoombereik van 24,5 mm groothoek tot 490 mm telelens bereik je ruim 98% van alle opnamesituaties. Er zijn drie handmatige instelringen voor zoom, focus en diafragma. De autotracking en beeldstabilisatie maken het volgen van personen en objecten stabiel en comfortabel. Niet snel uit focus en geen storende camerabewegingen. Bij de beeldstabilisatie is er keuze uit Normaal/standaard, Stable/fixed frame en Pan/Tilt (motion tracking). Er zijn diverse scherpstelhulpjes beschikbaar zoals Expand, Peaking, Manual Focus Assist en LCD Touch Focus. Je kunt via netwerken en Wifi de opname op meerdere displays/schermen of zoekers in een netwerk en smartphone bekijken. Een waar gemak in gecompliceerdere opnamesettings. Via SDI-HDMI heb je simultane 4K output.
Bij de streaming produceert de Panasonic AG-CX370 op 12G ongecomprimeerde beelden met een lage latentietijd. Ideaal voor 4K live op hoog niveau. Achtergrondopname voorkomt het missen van shots. Ook als de camcorder stil staat. Met de nieuwe geïntegreerde genlock synchroniseer je meerdere onderling verbonden camera’s. Het met externe microfoons opgenomen geluid mag toch wel oorstrelend genoemd worden. Interviews en verslaglegging met een Lavallier zoals RØDE Interview Go klinken als een klok.
Streamingformaten en protocollen
Zoals gezegd is de Panasonic AG-CX370 mede gericht op live videoproductie via IP-netwerken. Of je nu in de studio, bij een muziekuitvoering staat, verslag doet van een evenement, een productdemonstratie verzorgt, bij een kerkbijeenkomst of uitvaart staat, deze camera zorgt er voor dat iedereen het live over de beschikbare IP-netwerken kan zien. Zowel stand alone als simultaan met meerdere camera’s.
Het zogenaamde File Transfer Protocol (FTP) transporteert de opgenomen clips over een bedraad IP-netwerk, WiFi of USB tethering met een mobiele telefoon. Daarnaast de al genoemde SDI-HDM-outputs voor beschikbare displays. De AG-CX370 kan rechtstreeks in Full HD streamen terwijl deze camcorder zelf ook opneemt. Bij 4K ondersteunt de hardware 4K (24p/25p/30p/50p/60p) high-quality streaming. Geheel compatibel met RTMP/RTMPS/RTSP/SRT streaming methoden. Bij de CODECs H.264/H.265, 8/12/25/50/75 Mbps bitrate selectie. Je kunt direct streamen naar Facebook, YouTube en andere gangbare platforms. Een externe decoder is daarbij niet nodig. Tevens automatische transfer naar een dedicated server.
Praktijk en conclusie
De Panasonic AG-CX370 is een prima geheel up to date draagbeugelcamcorder voor 4K. Er zijn twee toepassingsmogelijkheden:
- Als een IP-netwerk (compatibel met NDI) live streamingcamcorder.
- Als een uitstekende middenklasse reportage-, ENG en storytell-camcorder. Helemaal mooi als je beide toepassingsmogelijkheden beoefent.
Over de videoprestaties en het geluid zijn wij heel tevreden. De klassieke uitvoering met draagbeugel, richtmicrofoon voorop, uitklapbaar viewerscherm en zoeker plus hangreep en alle veelgebruikte bedieningsfuncties op de linkerzijde zal menig cameraman/vrouw behoren. Naast automatisch ook handmatige bediening van de scherpstelling, diafragma zoom en het geluidsvolume. 12G SDI biedt ongecomprimeerde 4K streaming en de genlock multicam-opnamesettings. Het camerahuis is relatief compact en licht met een comfortabele handligging.
Wat is NDI?
NDI staat voor Network Device Interface. Dat is een protocol voor het verzenden van hoogwaardige audio en video met lage latentie via lokale netwerken. De NDI Interface-technologie zorgt ervoor dat elk ingeschakeld apparaat, zichtbaar en beschikbaar is als bron en/of bestemming voor video over IP. Over standaard Ethernet kunnen zo diverse apparaten naadloos met elkaar communiceren. Voor video AV zijn dat camera’s. mixers/switchers, encoders en displays/beeldschermen. In de praktijk krijg je hiermee aanzienlijk snellere en stabielere workflows bij het distribueren van AV-materiaal. Er zijn tevens veel minder kabels nodig omdat vrijwel alles door dezelfde netwerkkabel gaat.
Prijzen & Info
Panasonic AG-CX370 € 4.437,-
https://eu.connect.panasonic.com
