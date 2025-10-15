De camcorderbody

Je gooit als fabrikant natuurlijk niet het beproefde concept van de voorganger AG-CX350 met het badwater weg. Dit model was en is nog steeds een stuk vakgereedschap voor de videomaker en cineast. De CX370-opvolger brengt deze handcamcorder met draagbeugel weer helemaal terug in de recente productietijd. Dit zowel hardwarematig als met de toegevoegde streaming netwerkprotocollen.

Neem bijvoorbeeld het geluid. Er zitten nu twee gebalanceerde XLR-connectoren en een 3.5 mm minijack op het camcorderhuis. Nog meer vreugd voor de audioliefhebber c.q. geluidsman middels ondersteuning voor vier externe microfoons met vier regelbare audiokanalen op 24bit LPCM.

Met het zoombereik is de cameraman/vrouw meteen voorzien: 20 maal optische zoom en een 24.5 mm groothoek (kleinbeeld-equivalent). De AF staat op de nieuwste technologie voor een snelle en accurate scherpstelling met gezichtsherkenning (tot 9 gezichten) en intelligente autotracking. Je kunt nu via het netwerk de focussering en het zoomen op afstand bedienen. Er is een betrouwbare 5-assige beeldstabilisatie aan boord. Een genlock, 12G SDI-uitgang en SDI-HDMI ontbreken niet. Toegevoegd is het kwalitatief uitstekende AVC-Ultra (P2 MFX) -formaat. Er zijn twee geheugenkaartsleuven type SDXC/SDHC/microP2.

De body oogt nog altijd ergonomisch functioneel en klassieke camcorderstijl. Lekker compact en licht van gewicht, de bedieningsknoppen zitten waar je hen verwacht en er zijn aparte secties voor manuele video en audio. Uiteraard kan deze camcorder ook geheel automatisch draaien. De handligging is goed en je kunt met de ingebouwde beeldstabilisatie zelfs lopen en langzaam rijden.

De opname en compositie houdt je in het oog met de 2,36 Megadots OLED-zoeker en de 3,5 inch LCD-scherm. Het viewer & touchscreen heeft RGBW pixelstructuur voor een zo goed mogelijke weergave tijdens veel opvallend licht.