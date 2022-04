Loxone voegt HomeKit-ondersteuning officieel toe aan platform

Eigenaren van een Loxone-systeem kunnen vanaf nu ook aan de slag met Apple HomeKit en dus hun slimme huis bedienen middels de Apple Woning-app. Loxone biedt een complete oplossing voor bestaande en nieuwe huizen, met een assortiment van verlichting en klimaat tot aan deurbellen en beveiliging. Alles is te bedienen en te automatiseren via de eigen interface van Loxone.

Een groot deel van de producten van Loxone kan vanaf nu aan de HomeKit-omgeving van Apple toegevoegd worden, maar helaas geldt dit nog niet voor alle producten. Zo kunnen onder meer deurbellen, rookmelders en slimme sloten nog niet met HomeKit-bediend worden. Loxone geeft aan dat het echter een kwestie van tijd is voordat ook dit soort producten gecertificeerd kunnen worden.

De vraag is natuurlijk waarom gebruikers van een geavanceerd Loxone-systeem ook Apple HomeKit zouden willen gebruiken. Loxone biedt in principe alles wat je nodig hebt voor een compleet slim huis, van de hardware tot aan de software. Toch ziet het bedrijf het als nog meer flexibiliteit voor de eindgebruiker wanneer deze de producten ook binnen een andere omgeving kan gebruiken. Zo wordt het bijvoorbeeld eenvoudiger om als huiseigenaar een apparaat van een ander merk te laten samenwerken met een Loxone-apparaat. Ook kun je binnen HomeKit eenvoudig zelf scenario’s aanmaken en is het mogelijk de apparaten middels spraak te bedienen.