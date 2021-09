De Home Assistant Amber is een hub waarmee ook beginnende gebruikers relatief eenvoudig een smarthome moeten kunnen creëren. Alles wat je nodig hebt om te starten zit in de box: een Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4), een ZigBee chip en -antenne en natuurlijk de Home Assistant software. Het is een kwestie van de box activeren en je kunt aan de slag, aldus de makers. Het apparaat komt overigens niet met bluetooth of WiFi. Er is een bekabelde ethernetverbinding noodzakelijk. Daarnaast is het mogelijk een SSD harddisk aan te sluiten voor extra opslagmogelijkheden.

Nabu Casa, het bedrijf achter de open-source Home Assistant-software, belooft dat er minimale kennis van programmeren nodig is en dat je direct van start kunt. Relatief is hierin een belangrijk woord want er komt altijd wat programmeren bij kijken, zeker als je de volledige mogelijkheden van het platform wilt benutten. Als je die mogelijkheden eenmaal onder de knie hebt dan is Home Assistant één van de meest krachtige platformen, met een zeer brede ondersteuning voor apparaten en een community die er alles uit probeert te halen.

Met de integratie van Zigbee kun je producten van Philips Hue, Ikea, Innr en vele anderen direct koppelen. Wil je gebruikmaken van Z-Wave, dan heb je een extra Z-Wave dongel nodig die op de hub aangesloten kan worden. Alle gekoppelde apparaten kunnen met de Home Assistant-software voor je smartphone, tablet of computer bediend worden. Tot slot is de hub compatibel met de Matter-standaard.

De Home Assistant Amber wordt in eerste instantie via crowdfunding uitgebracht. Hier kun je voor 149 dollar het project steunen en meteen een exemplaar reserveren. Het doel is om de hub voor juni 2022 uit te leveren, mits het doel van 140.000 dollar behaald wordt. Alleen de eerste 500 backers krijgen gegarandeerd een hub bij de eerste leveringen.