Google werkt aan een webinterface voor de nieuwe Nest-producten

De eerste nieuwe Nest-producten zijn inmiddels door ons getest. De nieuwe Google Nest Doorbell en de nieuwe Nest Cam werken beide op een batterij en komen met geavanceerde functies als gezichtsherkenning en pakketdetectie dankzij de kunstmatige intelligentie. De nieuwe producten bedien je niet meer vanuit de Nest-app, maar volledig in de Google Home-app.

Dat zal voor oudgedienden die de Nest-app altijd hebben gebruikt ongetwijfeld nog even wennen zijn. Via de website van Nest had je echter ook een webinterface tot je beschikking. Zo hoefde je alleen maar in te loggen op de website en kon je de liveviews gewoon vanuit je browser bekijken. Via Google Home is er nog geen dergelijke web client beschikbaar, maar deze komt eraan.

Via Reddit vroeg gebruiker captainwizeazz of het straks ook mogelijk is om livebeelden te bekijken via een webinterface, zoals het ook mogelijk was via home.nest.com. Community Manager RachelFromGoogle gaf vervolgens antwoord op de vraag. Ja, Google werkt aan een webinterface (web client) voor de nieuwe Google Nest-producten zoals de camera’s en de videodeurbel. Dit zal op een later moment bekendgemaakt worden.

Webinterface wordt aan gewerkt

Nog even wachten dus, maar ook deze functie van de vorige generatie Nest-camera’s is straks beschikbaar voor de nieuwe modellen. Straks kun je vanuit je browser op je pc of laptop de livebeelden bekijken en wellicht ook wat instellingen aanpassen. Je kunt overigens de livebeelden al wel bekijken op je Google Nest Hub, maar dat is beperkt tot het beeld van één camera tegelijk.