ECO-DIM.05 Zigbee: Zigbee-actor voor dubbele draaidimmer

De ECO-DIM.05 Zigbee is twee keer zo slim dan andere slimme led dimmers, aldus EcoBright zelf. Deze dimmer heeft namelijk twee Zigbee dimmers verwerkt in één dimmer. Hiermee kunnen vanuit één inbouwdoos twee verschillende lichtgroepen bediend worden. Dit kan middels de vertrouwde druk/draaiknop, maar ook via spraakbesturing en via een app.

Beide kanalen zijn dus afzonderlijk van elkaar te bedienen en worden als verschillende groepen in het smarthomesysteem naar keuze (Zigbee-ondersteuning is vereist) getoond. Daarnaast is de dimmer uitgerust met Touchlink. Middels Touchlink is de dimmer ook zonder controller/hub te koppelen aan andere Touchlink ondersteunende hardware. Hierbij is dus geen controller nodig om de dimmer te koppelen aan bijvoorbeeld draadloze schakelaars en/of afstandsbediening waarmee een draadloze wisselschakeling gecreëerd kan worden.

Tot slot kan het licht op beide kanalen afzonderlijk ingesteld worden middels de MIN en MAX potmeters. De MIN potmeters zorgen voor een betere dimbaarheid en lichtstabiliteit in de laagste dimstand. En de MAX potmeters regelen de lichtstabiliteit in de maximale lichtstand. Hiermee kan dus de optimale dimbaarheid en lichtstabiliteit voor iedere led-lamp ingesteld worden.

De nieuwe Zigbee duo dimmer is te gebruiken in combinatie met de meeste Zigbee smarthomesystemen, waaronder;

Google Assistant/Home (via Zigbee hub)

Amazon Alexa

Philips Hue

Homey

Futurehome

Trust (KlikAanKlikUit)

Aduro Smart

Aeotec SmartThings

WINK

De ECO-DIM.05 Zigbee is nu via de website van EcoBright te bestellen voor 99,95 euro. De levering vindt plaats in juli.