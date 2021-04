Dyson lanceert Omni-glide, V12 Detect en V15 Detect stofzuigers

Je kunt het stof dat gedetecteerd wordt meten en vervolgens op een LCD-scherm weergeven voor real-time wetenschappelijk bewijs van een grondige reiniging. In de stofzuiger is een akoestische piëzo-sensor geïntegreerd. Koolstofvezeldraden in het stofzuigerhoofd nemen microscopisch kleine deeltjes op die tot 15.000 keer per seconde worden gemeten en geteld. Het stof komt het vacuüm binnen en raakt de akoestische piëzo-sensor in het stofreservoir, waarbij de kleine trillingen worden omgezet in elektrische signalen. De stofgrootte en -hoeveelheid worden weergegeven op het ingebouwde LCD-scherm, zodat je kan zien hoeveel stof de stofzuiger heeft verwijderd, evenals de verschillende deeltjesgroottes en wetenschappelijk bewijs kan leveren van een grondige reiniging.

De stofzuigers zijn zo ontworpen dat ze automatisch de zuigkracht verhogen wanneer ze een grote hoeveelheid stof tegenkomen. Dit gebeurt in de automatische modus, wanneer de piëzo-sensor hoge concentraties stof detecteert en de reactieve zuigkracht wordt geactiveerd om het vermogen automatisch te verhogen. Wanneer de stofniveaus normaliseren, wordt de zuigkracht teruggebracht tot het vorige niveau.