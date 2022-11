De voordelen en nadelen van een slimme wasmachine

Voordeel: je weet wanneer de was klaar is

Een slimme wasmachine is een wasmachine die op het internet is aangesloten. Je maakt op die manier via een app contact met je wasmachine en zo kan hij je een melding geven wanneer de was is gedaan. Heb je bijvoorbeeld je wasmachine in de schuur staan, dan hoef je niet vier keer schoenen aan te doen en je door de winterkou te begeven naar de wasmachine, om te kijken hoe lang hij denkt nog bezig te zijn. Want we weten allemaal dat wasmachines over het algemeen geen genieën zijn in het inschatten van hoe lang ze nog aan het werk zijn. Met een slimme wasmachine hoef je niet steeds zelf te kijken: die stuurt je gewoon een melding op je smartphone dat hij klaar is.