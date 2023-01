De ‘drone-cam’ van Ring komt pas in 2024

De Always Home-cam van Ring verschijnt dit jaar nog niet. De drone-achtige camera komt pas in 2024 uit, heeft Ring bekendgemaakt. De eerste openbare demonstratie van het apparaat is wel al geweest, maar de autonome indoor-drone moet nog even flink getest worden voordat hij klaar is voor de massaproductie.

De 250 dollar kostende drone die is gemaakt voor binnengebruik werd al vrij lang geleden aangekondigd, maar nu is de eerste demo geweeste voor het publiek. Hetapparaat heet Always Home Cam, omdat het idee is dat je hierdoor altijd een ‘oog’ hebt thuis. En ook echt een oog dat op verschillende plekken in huis kan kijken, want je kunt de drone op afstand besturen. Hij maakt wel vrij veel herrie, dus iemand stiekem bespieden is niet zo makkelijk. Wel is het handig om even te kijken of die ene brief al op de mat ligt, of of het klopt dat je je lunch bent vergeten op het aanrecht.

Tijdens zijn openbare debuut, dat deze week tijdens CES plaatsvond, werd getoond hoe het apparaatje een lege kamer in vloog, maar er werd bijvoorbeeld niet laten zien hoe het apparaat opstijgt of landt. Dat baart wat zorgen, helemaal in combinatie met dit nieuws. De drone is dus nog lang niet klaar voor echt gebruik. Wel kun je de camera al vooruitbestellen, al moet je daar wel een uitnodiging voor hebben. Dat kan al sinds 2021, toen de gadget werd aangekondigd.

Toch is het wel voor te stellen dat deze Ring-gadget wat meer voeten in aarde heeft: hij moet niet alleen kunnen vliegen in je huis waar overal rommeltjes zijn (die ook nog wel eens van plaats wijzigen), maar hij moet dat ook nog autonoom kunnen doen. Als zo’n drone een ravage aanricht in je huis, dan is er kans dat Ring voor de kosten moet opdraaien en waarschijnlijk wil het dus ook op het gebied van juridische problemen zorgen dat de Always Home-cam echt klaar is om altijd dat maatje te zijn in huis.

Het probleem is volgens Ring vooral dat het een laagdrempelig product moet worden voor iedereen. Naar eigen zeggen zou het bij een prijspunt van 2.000 euro een heel ander verhaal zijn. Dan zou je er zo wat sensoren op kunnen plakken en je bent er. Toch zijn er veel praktische zaken waar nog een antwoord op moet komen: wat als je raam open staat? Begrijpt de drone wat een spiegel is en herkent hij wanneer er een spiegel aankomt? Hij maakt gebruik van lidar, waardoor dat een uitdaging kan zijn. Geen wonder dus dat we er iets langer op moeten wachten voor we hem zelf in huis kunnen gebruiken.