Brandstory: Anker Innovations zet een stap naar de toekomst

15 oktober 2025 6 Minuten 0 Reacties
Anker Innovations kiest voor een rebranding en is daarmee helemaal klaar voor de toekomst. Wat mag je van het merk verwachten de komende tijd?

Anker Innovations is wereldwijd leverancier van slimme oplaadtechnologieën en consumententechnologieproducten. Opgericht in 2011 door Steven Yang is het bedrijf in slechts enkele jaren tijd uitgegroeid tot een grootmacht op het gebied van consumentenelektronica. Van origine begon het bedrijf met vervangende laptopbatterijen en smartphoneladers, maar al snel lanceerde het bedrijf verschillende merken in diverse productcategorieën.

De slimme beveiligingscamera’s, videodeurbellen en robotstofzuigers van eufy of de bluetoothspeakers en koptelefoons van soundcore behoren inmiddels niet voor niets tot de top van de smarthome- en audiomarkt, terwijl Anker al geruime tijd het nummer 1 merk op het gebied van smartphonelaadtechnologie is. Onder Anker Innovations vallen daarnaast nog meer afdelingen. Denk aan Nebula (projectors) of AnkerWork. Dat het voor veel consumenten niet altijd duidelijk is dat het om hetzelfde bedrijf gaat was iets dat aangepakt moest worden. Daarom kiest het bedrijf nu voor een vereenvoudigde merkstructuur. Het bedrijf heeft straks drie afdelingen. Anker (slimme oplaadtechnologie), eufy (smarthome) en soundcore (audio en video). Het merk Nebula en AnkerWork verdwijnen en vallen straks ook onder soundcore.

Rebranding waarbij drie principes voorop staan

Tijdens de IFA 2025 (5 tot 9 september 2025 in Berlijn) kondigde het merk deze wereldwijde rebranding aan van de merkidentiteit. Deze keuze is echt gericht op de toekomst. Niet alleen maakt de rebranding het voor consumenten makkelijker en duidelijker dat het om een kwaliteitsproduct van Anker Innovations gaat, ook zorgt het nieuwe logo, een vereenvoudigde merkstructuur en een duidelijke focus voor een stap naar de toekomst. AI is voor Anker Innovations inmiddels erg belangrijk en deze rebranding onderstreept de transformatie naar een AI-ondersteund technologiebedrijf met meerdere sterke merken. Het bedrijf positioneert zich hiermee als een vooruitstrevende en wereldwijd toonaangevende leverancier van slimme hardware, die zich focust op het oplossen van echte consumentenproblemen en het leveren van ultieme innovaties op het gebied van opladen, huisenergie, huisautomatisering, schoonmaken, beveiliging en audiovisuele ervaringen.

Bij de rebranding van Anker Innovations hanteert het bedrijf vanaf nu drie principes die visie omzetten in actie:

  • First Principle (Eerste principe) – Breng problemen terug tot de basis om nieuwe wegen te ontdekken die anderen over het hoofd zien.
  • Seek Ultimate (Streef het uiterste na) – Kies niet altijd voor de makkelijke weg en streef het uiterste na om duurzame, hogere normen te leveren.
  • Grow Together (Groei samen) – Deel succes met mensen, partners en gebruikers; creëer waarde op een eerlijke en duurzame manier.

Anker Innovations heeft met Anker, eufy en soundcore voortaan drie sterke en duidelijke merken. De drie principes moeten bijdragen aan een sterkere merkidentiteit. Anker Innovations moet wereldwijd staan voor eenvoud, betrouwbaarheid en innovatie. Dit laatste woord omschrijft het DNA van het bedrijf. Steven Yang, CEO van Anker Innovations zegt het volgende:

“Met onze waarden en onze gerichte merkvisie dragen we bij Anker een Maker-spirit uit – we creëren een speeltuin waar onze teams grenzen kunnen verleggen en de volgende generatie intelligente consumententechnologie kunnen definiëren. Het gaat niet om technologie op zich – het gaat om het oplossen van echte uitdagingen voor consumenten en het creëren van mogelijkheden die het leven eenvoudiger maken.”

Drie merken onder Anker Innovations

Drie duidelijke merken vallen voortaan onder Anker Innovations met Anker, eufy en soundcore. Welke productcategorieën vallen nu precies onder welk merk? We leggen het je haarfijn uit. Daarnaast mag je de komende tijd weer veel innovatieve nieuwe producten verwachten van Anker Innovations.

Anker

Anker is ’s werelds nummer één merk op het gebied van mobiele opladers en dat is het merk al vele jaren achter elkaar als je kijkt naar sales. Het merk heeft allerlei opladers in het assortiment. Van snelle laders voor je telefoon tot zogenaamde Prime Chargers, complete oplaadstations voor al je apparaten. Ook powerbanks, draadloze laders, hubs en kabels vallen onder Anker.

Zo heeft het merk onlangs de Anker SolarBank 3 Pro thuisaccu uitgebracht. Deze plug-and-play energie-opslag koppel je aan je zonnepanelen en dynamische energietarieven. Het is daarnaast een modulair systeem en uitbreidbaar met uitbreidingsaccu’s voor optimale flexibiliteit.

eufy

Geen eufy Security of eufy Clean meer, maar gewoon alles onder het merk eufy. Je vindt hier straks vier productcategorieën, namelijk Schoonmaken, Beveiliging, Baby en Grasmaaien. Onder Schoonmaken vallen de revolutionaire robotstofzuigers van eufy met geavanceerde thuisstations. Onder Beveiliging vind je de slimme beveiligingscamera’s, videodeurbellen, alarmsystemen en ook de recent gelanceerde slimme verlichting van het merk. Op zoek naar een baby monitor? Ook die vind je bij eufy, net als de recent gelanceerde robotgrasmaaiers om het gazon perfect te onderhouden. De UV Printers en 3D Printers van eufy Make vind je straks ook onder de gewone merknaam eufy.

eufy heeft de komende tijd veel moois voor ons in petto. Tijdens de IFA 2025 kregen we onder andere de eufy Marswalker te zien. Alhoewel de robotstofzuiger inmiddels aardig uitontwikkeld lijkt heeft eufy toch weer iets innovatiefs gevonden. De eufy Marswalker robotstofzuiger kan namelijk de trap op en af. Hiermee pak je de nummer één ergernis van consumenten aan als het gaat om robotstofzuigers. Deze slimme traploop robotstofzuiger gaat geheel zelfstandig van verdieping naar verdieping dankzij de vier ‘robotpootjes’ aan de zijkanten. Volgens eufy herkent dit model zelf de vorm en eigenschappen van de meest uiteenlopende trappen, van rechte trappen tot U-vormig of met flinke bochten. De eufy Marswalker verschijnt volgend jaar op de markt.

soundcore

soundcore was natuurlijk echt voor audio-producten, maar met de rebranding valt ook video onder het merk. Van draadloze oortjes tot koptelefoons en van bluetoothspeakers tot de projectors van Nebula. De nieuwe Nebula X1, de 4k triple laser projector met Dolby Audio valt nu dus ook onder de vlag van soundcore. Dankzij lasertechnologie en Dolby Vision levert de projector een hoge helderheid, sterke contrasten en rijke kleuren en is het de meest geavanceerde projector voor consumenten van dit moment.

Klaar voor de toekomst

Anker Innovations is helemaal klaar voor de toekomst. En dat ook consumenten het bedrijf goed weten te vinden is duidelijk te zien aan eufy Make, de grootste crowdfundingsactie op Kickstarter ooit. De eufyMake UV Printer E1 is ’s werelds eerste 3D-texture AI-gestuurde UV Printer en heeft met een bedrag van 46,762,258 dollar van 17,822 ondersteuners het record verbroken.

De rebranding met de nieuwe merkenstructuur zorgt er daarnaast ook voor dat Anker Innovations klaar is voor de toekomst. Het merk heeft een duidelijke strategie voor ogen voor de komende jaren. Niet alleen zorgt de nieuwe merkenstructuur voor duidelijkheid bij de consument, maar Anker Innovations blijft zich inzetten voor innovaties op het gebied van opladen, huisenergie, huisautomatisering, schoonmaken, beveiliging en audiovisuele ervaringen.

