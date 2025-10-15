Brandstory: Anker Innovations zet een stap naar de toekomst

Drie merken onder Anker Innovations

Drie duidelijke merken vallen voortaan onder Anker Innovations met Anker, eufy en soundcore. Welke productcategorieën vallen nu precies onder welk merk? We leggen het je haarfijn uit. Daarnaast mag je de komende tijd weer veel innovatieve nieuwe producten verwachten van Anker Innovations.

Anker

Anker is ’s werelds nummer één merk op het gebied van mobiele opladers en dat is het merk al vele jaren achter elkaar als je kijkt naar sales. Het merk heeft allerlei opladers in het assortiment. Van snelle laders voor je telefoon tot zogenaamde Prime Chargers, complete oplaadstations voor al je apparaten. Ook powerbanks, draadloze laders, hubs en kabels vallen onder Anker.

Zo heeft het merk onlangs de Anker SolarBank 3 Pro thuisaccu uitgebracht. Deze plug-and-play energie-opslag koppel je aan je zonnepanelen en dynamische energietarieven. Het is daarnaast een modulair systeem en uitbreidbaar met uitbreidingsaccu’s voor optimale flexibiliteit.

eufy

Geen eufy Security of eufy Clean meer, maar gewoon alles onder het merk eufy. Je vindt hier straks vier productcategorieën, namelijk Schoonmaken, Beveiliging, Baby en Grasmaaien. Onder Schoonmaken vallen de revolutionaire robotstofzuigers van eufy met geavanceerde thuisstations. Onder Beveiliging vind je de slimme beveiligingscamera’s, videodeurbellen, alarmsystemen en ook de recent gelanceerde slimme verlichting van het merk. Op zoek naar een baby monitor? Ook die vind je bij eufy, net als de recent gelanceerde robotgrasmaaiers om het gazon perfect te onderhouden. De UV Printers en 3D Printers van eufy Make vind je straks ook onder de gewone merknaam eufy.

eufy heeft de komende tijd veel moois voor ons in petto. Tijdens de IFA 2025 kregen we onder andere de eufy Marswalker te zien. Alhoewel de robotstofzuiger inmiddels aardig uitontwikkeld lijkt heeft eufy toch weer iets innovatiefs gevonden. De eufy Marswalker robotstofzuiger kan namelijk de trap op en af. Hiermee pak je de nummer één ergernis van consumenten aan als het gaat om robotstofzuigers. Deze slimme traploop robotstofzuiger gaat geheel zelfstandig van verdieping naar verdieping dankzij de vier ‘robotpootjes’ aan de zijkanten. Volgens eufy herkent dit model zelf de vorm en eigenschappen van de meest uiteenlopende trappen, van rechte trappen tot U-vormig of met flinke bochten. De eufy Marswalker verschijnt volgend jaar op de markt.

soundcore

soundcore was natuurlijk echt voor audio-producten, maar met de rebranding valt ook video onder het merk. Van draadloze oortjes tot koptelefoons en van bluetoothspeakers tot de projectors van Nebula. De nieuwe Nebula X1, de 4k triple laser projector met Dolby Audio valt nu dus ook onder de vlag van soundcore. Dankzij lasertechnologie en Dolby Vision levert de projector een hoge helderheid, sterke contrasten en rijke kleuren en is het de meest geavanceerde projector voor consumenten van dit moment.