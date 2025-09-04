Nieuws Smarthome Veiligheid en beveiliging

Arlo Secure krijgt AI-gedreven Early Warning System

04 september 2025 1 Minuut 0 Reacties
Arlo Early Warning System

Fabrikant Arlo komt met twee nieuwtjes. Zo lanceert het merk de Essentials 3-beveiligingscamera's, maar ook het AI-gedreven Early Warning System voor Arlo Secure.

IFA 2025 Arlo IFA

Arlo Secure is het abonnement voor de Arlo-camera’s. Middels het abonnement krijgen gebruikers diverse extra functies. Daar wordt middels het vandaag aangekondigde Early Warning System een AI-gedreven functie aan toegevoegd. Dit systeem zorgt voor proactieve beveiliging dankzij Arlo Secure AI. Het legt niet alleen incidenten vast, maar helpt ook tijdig te signaleren, te voorkomen en af te wenden. Het bestaat uit de volgende functionaliteiten:

  • Slimme detectie: Directe meldingen bij mensen, pakketten, voertuigen en dieren, waarbij irrelevante bewegingen (zoals zwaaiende takken) automatisch worden weggefilterd.
  • Geavanceerde videodetectie: Gepersonaliseerde herkenning van bekende gezichten en voertuigen, aangevuld met branddetectie voor een snelle respons in noodsituaties.
  • Custom detectie: Leer je camera unieke objecten of veranderingen te herkennen, zoals een openstaande garage of ingeschakelde sproei-installatie.

Maar naast detectie geeft het Early Warning System ook controle middels interactieve meldingen, activiteitszones, cloudopslag en diefstalgarantie. Het nieuwe Arlo Early Warning System is vanaf 8 september beschikbaar via het Arlo Secure Plus-abonnement. Dit abonnement kost 18,99 euro per maand of 189,90 euro per jaar. Andere abonnementen zijn verkrijgbaar vanaf 5,99 euro per maand voor een enkele camera.

Nieuwe beveiligingscamera’s

Daarnaast lanceert Arlo de nieuwe Essentials 3-serie beveiligingscamera’s. Veel is er nog niet over bekend, behalve dat het de nieuwe basisserie beveiligingscamera’s van het merk is. Eerder hebben we de Arlo Essential Outdoor Camera en de Arlo Essential Indoor Camera getest. Arlo heeft ook alvast aangekondigd dat we in 2026 de echte nieuwe high-end camera’s van het merk gaan krijgen met de Arlo Ultra 3 en de Arlo Pro 6.

Reacties (0)

Lees meer

Panasonic Z95B 2 Beeld
Nieuws Beeld Lcd led tv's Oled tv's 13 mei 2025

Panasonic maakt prijzen televisies voor Duitse markt bekend

13 mei 2025
Meta AI Mobile
Nieuws Mobile Apps 20 maart 2025

Meta AI komt in de komende weken naar WhatsApp

20 maart 2025
HMD Fusion X1 Mobile
Nieuws Mobile Android Smartphones 03 maart 2025

HMD Fusion X1 is de eerste ‘smartphone voor tieners’

03 maart 2025
NAD M66 BluOS-1 Audio
Nieuws Audio Algemeen 04 september 2025

BluOS voegt ondersteuning voor Qobuz Connect toe

04 september 2025
Fujifilm X half Create
Nieuws Create Fotocamera's 22 mei 2025

FUJIFILM X Half brengt half-frame cameraformaat opnieuw tot leven

22 mei 2025
gaming shutterstock
ADV
Gesponsord Entertainment 02 mei 2025

Voordelen Van Het Gebruik Van E-Money Voor Dagelijkse Transacties (ADV)

02 mei 2025
JBL Charge 6 Audio
Reviews Audio Luidsprekers 13 juli 2025

Review: JBL Charge 6 – Eenzaam aan de top

13 juli 2025
BenQ PV3200U Create
Nieuws Create Monitoren 14 mei 2025

BenQ PV3200U: Nieuwe 4K UHD Monitor voor kleurprofessionals

14 mei 2025