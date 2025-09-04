Arlo Secure krijgt AI-gedreven Early Warning System

Arlo Secure is het abonnement voor de Arlo-camera’s. Middels het abonnement krijgen gebruikers diverse extra functies. Daar wordt middels het vandaag aangekondigde Early Warning System een AI-gedreven functie aan toegevoegd. Dit systeem zorgt voor proactieve beveiliging dankzij Arlo Secure AI. Het legt niet alleen incidenten vast, maar helpt ook tijdig te signaleren, te voorkomen en af te wenden. Het bestaat uit de volgende functionaliteiten:

Slimme detectie: Directe meldingen bij mensen, pakketten, voertuigen en dieren, waarbij irrelevante bewegingen (zoals zwaaiende takken) automatisch worden weggefilterd.

Geavanceerde videodetectie: Gepersonaliseerde herkenning van bekende gezichten en voertuigen, aangevuld met branddetectie voor een snelle respons in noodsituaties.

Custom detectie: Leer je camera unieke objecten of veranderingen te herkennen, zoals een openstaande garage of ingeschakelde sproei-installatie.

Maar naast detectie geeft het Early Warning System ook controle middels interactieve meldingen, activiteitszones, cloudopslag en diefstalgarantie. Het nieuwe Arlo Early Warning System is vanaf 8 september beschikbaar via het Arlo Secure Plus-abonnement. Dit abonnement kost 18,99 euro per maand of 189,90 euro per jaar. Andere abonnementen zijn verkrijgbaar vanaf 5,99 euro per maand voor een enkele camera.

Nieuwe beveiligingscamera’s

Daarnaast lanceert Arlo de nieuwe Essentials 3-serie beveiligingscamera’s. Veel is er nog niet over bekend, behalve dat het de nieuwe basisserie beveiligingscamera’s van het merk is. Eerder hebben we de Arlo Essential Outdoor Camera en de Arlo Essential Indoor Camera getest. Arlo heeft ook alvast aangekondigd dat we in 2026 de echte nieuwe high-end camera’s van het merk gaan krijgen met de Arlo Ultra 3 en de Arlo Pro 6.