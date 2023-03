Twee jaar na de release van de Arlo Pro 4 komt fabrikant Arlo met een nieuwe beveiligingscamera. De Arlo Pro 5 neemt veel eigenschappen over van de vorige generatie, maar voegt daar enkele nieuwe dingen aan toe. Zo is deze beveiligingscamera voorzien van een nieuwe camerasensor die tot 6 keer meer kleurdetails kan waarnemen dan de voorganger. Dit komt neer op 100 keer beter dan het menselijk oog in het zien van kleuren en details. De nieuwe 12-bit camerasensor levert een 2K-resolutie van 2.560 bij 1.440 pixels en heeft HDR-ondersteuning om meer details waar te nemen in licht en donker.

Ook dit nieuwe model is wederom uitgerust met tweewegcommunicatie, bewegingsdetectie, een sirene en nachtzicht in kleur. Nachtzicht in kleur is mogelijk dankzij een spotlight, waarmee de omgeving verlicht kan worden. Je kunt tot 12x inzoomen en de kijkhoek is 160 graden. Nieuw bij de Arlo Pro 5 zijn ondersteuning voor dual-band wifi (kies uit 2.4 GHz of 5 GHz), een batterij die tot 30 procent langer mee zal gaan dan de voorganger, een nieuwe low power mode waarmee je tot 50 procent meer uit de batterij kunt halen en de vernieuwde Arlo Secure-app.

Ondersteuning is er voor voor Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Assistant, SmartThings en IFTTT. Je kunt de camera zowel binnen als buiten gebruiken. Via een Arlo Secure Subscription (je krijgt 30 dagen gratis bij aanschaf van de camera) krijg je geavanceerde objectdetectie, activiteitenzones, gratis vervanging bij diefstal, previewnotificaties met bewegend beeld, de videohistorie en 30 dagen cloud-opslag. Het abonnement kost 2,99 euro per maand per camera of 9,99 euro voor een onbeperkt aantal camera’s.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De Arlo Pro 5 is vanaf vandaag, 13 maart, verkrijgbaar via de website van Arlo. Een enkele camera kost 249,99 euro of ga voor de kit met twee camera’s voor 499 euro. Vanaf 1 april zal de beveiligingscamera ook beschikbaar zijn bij andere retailers.