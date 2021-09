Om maar meteen met de deur in huis te vallen. De Amazon Astro komt voorlopig niet naar Europa toe. In eerste instantie wordt het enkel geleverd in de Verenigde Staten. Toch is het een leuk product om even te bespreken. Amazon noemt de Astro de ‘Household robot for home monitoring with Alexa’. De normale prijs is 1.449,99 dollar, maar de eerste exemplaren worden later dit jaar verkocht voor 999,99 dollar.

Slim display, beveiligingsrobot en transportmodus

Wat kan de Amazon Astro nu precies doen? Het is in feite een slim display als de Amazon Echo Show. Een slim display met Alexa dus, maar dan op wielen. Je kunt er alles mee doen wat je met een slim display kan, zoals je smarthome bedienen, vragen stellen of video’s kijken. En aangezien dit model is uitgerust met een camera kun je ook videobellen in huis terwijl de rijdende robot je gewoon volgt. En ben je op zoek naar een danspartner? Ook daar is aan gedacht zoals je kunt zien in bovenstaande video.

Samenwerking met je Ring-camera’s

Door middel van intelligente sensoren brengt de Astro het huis in kaart en kan het autonoom rondrijden zonder ergens tegenaan te botsen. De robot op wielen is uitgerust met een periscoopcamera dat uitgerekt kan worden tot 42-inch boven de vloer. De camera is voorzien van 12-megapixel en een kijkhoek van 132 graden. Het display zelf heeft ook een camera van vijf megapixel. In samenwerking met je Ring-beveiligingscamera’s, videodeurbel en het Ring Alarm kan de Astro rondrijden door je huis wanneer je niet thuis bent en het alarm af laten gaan bij calamiteiten. De Astro kan ook geluiden herkennen als brekend glas of het alarm van een rookmelder. Gezichtsherkenning is ook aanwezig, dus bij detectie van een onbekend persoon kunnen de alarmbellen ook gaan rinkelen. De Amazon Astro ondersteunt zowel het Ring Protect Pro-abonnement als Alexa Guard.

Aan de achterkant van de Amazon Astro is ruimte voor bagage. Wat heb je daar nu precies aan? Nou, je kunt tot 2 kilo bagage meegeven. Ben jij bijvoorbeeld in de keuken en wil je iets te drinken of iets te snacken naar je partner in de woonkamer brengen? Stop het in het bagagerek en vertel de Astro om naar je partner toe te rijden. Handig en de ultieme vorm van luiheid, maar wel erg leuk. Helaas komt dit model voorlopig nog niet naar Europa.