Ajax introduceert bedrade versie alarm en Hub 2 met 4G

Ajax Systems Fibra

Het nieuwe Fibra-systeem van Ajax Systems is volgens het bedrijf zelf een hybride alarmsysteem door de combinatie van kabels en radio. De nieuwe Fibra-productlijn van bekabelde apparaten belichaamt alle voordelen van de draadloze Jeweller-producten. Een lijn van 2000 meter kan zelfs een gebouw met meerdere verdiepingen beveiligen, terwijl het stroomverbruik 100 keer lager ligt dan het gemiddelde in de sector voor digitale bekabelde detectoren. Wat de Jeweller-apparaten betreft, is de gegevensoverdracht binnen Fibra versleuteld, zijn de apparaten uitgerust met anti-sabotagetechnologieën, is het systeem snel te installeren en kan het op afstand worden bediend via een smartphone. De centrale eenheid van de nieuwe productlijn is de Hub Hybrid. De eerste Fibra-release omvat negen apparaten die de draadloze lijn bijna volledig navolgen: MotionProtect, MotionProtect Plus, DoorProtect, DoorProtect Plus, GlassProtect, CombiProtect, KeyPad, HomeSiren, StreetSiren.