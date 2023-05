Xiaomi komt met nieuwe tablet Pad 6

Nog niet alles is op dit moment bekend over de nieuwe tablet van Xiaomi. De Xiaomi Pad 6 komt in ieder geval met een luxe metale afwerking en een dunner en lichter unibody ontwerp. Snelle specificaties zijn zeker aanwezig met de Qualcomm Snapdragon 870. Als we dezelfde tablet krijgen als eerder dit jaar is gelanceerd in China, dan mag je 6 of 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen verwachten. De tablet is uitgerust met een 11,3″ LTPS LCD-scherm met een WQHD+-resolutie (309 ppi). Het scherm heeft een verversingssnelheid van 144Hz, dus ook gamers kunnen goed met de tablet aan de slag. Ook Dolby Vision en HDR10-ondersteuning is aanwezig.

De nieuwe tablet heeft een hoofdcamera van dertien megapixel en een frontcamera van acht megapixel. Entertainment komt volgens Xiaomi tot leven dankzij de vier speakers met meeslepend stereogeluid én ondersteuning voor Dolby Atmos. De batterij heeft een capaciteit van 8.840 mAh en ondersteunt 33W snelladen.

De tablet maakt gebruik van MIUI Pad 14, de softwareschil van Xiaomi over Android 13 heen. Ondersteuning is er verder voor de stylus van Xiaomi, de Xiaomi Smart Pen van de tweede generatie en voor het Xiaomi Pad 6-toetsenbord. Dit maakt de Pad 6 ook geschikt om op te werken.

Advertentie

Xiaomi Pad 6 – Prijs en beschikbaarheid

De Xiaomi Pad 6 zal op de Europese markt verschijnen in drie verschillende kleurvarianten, namelijk Champagne, Gravity Gray en Mist Blue. Prijzen en beschikbaarheid worden later bekendgemaakt.

Lees meer over Xiaomi.