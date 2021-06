Xiaomi introduceert 200W HyperCharge: Smartphone opladen in 8 minuten

Xiaomi heeft de nieuwe 200W HyperCharge middels een video laten zien aan het grote publiek. De nieuwe snellaadtechniek laat je een smartphone van 0 tot 100 procent opladen binnen acht minuten.

De nieuwe snellaadtechniek heet HyperCharge en heeft daarmee dezelfde naam als bij de gaming-telefoons Black Shark van de Chinese fabrikant. Xiaomi claimt hiermee dat je een smartphone met een batterij van 4.000 mAh in acht minuten volledig kunt opladen. Daarnaast toont het ook de nieuwe 120W HyperCharge voor draadloos opladen. Hiermee kun je je smartphone binnen vijftien minuten volledig opladen.

De nieuwe technologie heeft het bedrijf laten zien met een omgebouwde Xiaomi Mi 11 Pro. Binnen drieënhalve minuut was de batterij alweer vol voor vijftig procent. Vervolgens duurde het net geen acht minuten voor een volledig opgeladen batterij.

De nieuwe draadloze 120W HyperCharge zorgde voor 50 procent batterij binnen zeven minuten. Een volledig opgeladen batterij middels deze draadloze techniek duurde precies vijftien minuten.

Binnenkort 200W HyperCharge in nieuwe smartphones?

Voorlopig zul je nog even moeten wachten totdat deze nieuwe laadtechnologie in nieuwe smartphones is ingebouwd. Voor de test is een speciaal omgebouwde Mi 11 Pro gebruikt. Het laat echter wel zien waar de laadtechnologie binnen niet al te lange tijd naartoe zal gaan. Een nadeel bij dergelijke snelheden is de enorme hitte die vrijkomt. Laten we hopen dat Xiaomi die hitte onder controle houdt wanneer de nieuwe 200W HyperCharge uiteindelijk in nieuwe smartphones op de markt wordt gebracht.

