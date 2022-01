WhatsApp op de iPad is nog steeds mogelijk, maar wanneer?

De baas van WhatsApp, Will Cathcart, zegt in een recent gegeven interview dat zijn team “dolgraag” de berichtendienst naar de iPad wil brengen. Cathcart is op de hoogte van het feit dat veel mensen hierom vragen, maar kan hierover nu nog geen uitsluitsel geven.

WhatsApp op de iPad?

Dat liet Cathcart weten in een interview met de redactie van The Verge. De baas van WhatsApp geeft nog geen releasedatum voor de app en wil ook niet bevestigen of die ap bestaat. Wel kan de man vertellen dat de onderliggende structuur klaarligt en dat het team er dus mee aan de slag kan.

“We hebben inmiddels veel geïnvesteerd in het ondersteunen van meerdere apparaten met één account”, aldus Cathcart. “Zelfs onze web- en desktopapps hebben die ondersteuning nu. Zelfs wanneer ik mijn smartphone verlies, dan verlies ik mijn chats dus niet. Die vind ik dan terug in een andere, gekoppelde versie en de synchronisatie blijft actief.” Dat was dus eerst niet het geval; toen had je je smartphone altijd als een soort anker nodig.

“Dat soort zaken zijn ook erg belangrijk voor tabletapps. Dat je je berichten blijft binnenkrijgen op het moment dat je je smartphone niet bij de hand hebt of dat apparaat geen toegang heeft tot het internet. De basis ligt er, in elk geval.”