Samsung Galaxy S25 FE biedt hoogwaardige functies voor een lagere prijs

Samsung heeft vandaag de Galaxy S25 FE aangekondigd. De smartphone is ontworpen voor creativiteit en biedt krachtige AI-bewerkingstools zoals Generative Edit en Instant Slow-mo met verbeterde camera’s en een 4.900 mAh-batterij. De FE-serie van Samsung staat bekend om high-end functies van de grote broers, maar dan in een betaalbaarder jasje. Dat zien we ook weer terug bij deze nieuwe smartphone.

Dit is de Samsung Galaxy S25 FE

De Samsung Galaxy S25 FE beschikt over een FHD+-scherm van 6,7-inch. Het dynamische AMOLED-scherm heeft een verversingssnelheid van maximaal 120Hz. Aan boord vinden we de Exynos 2400 met 8 GB werkgeheugen. Je kan kiezen uit verschillende geheugenconfiguraties met 128 GB, 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.900 mAh en kan bedraad met een 45W-adapter binnen 30 minuten ongeveer 65 procent opgeladen worden. Ook draadloos opladen behoort tot de mogelijkheden.

De Samsung Galaxy S25 FE beschikt over maar liefst vier camera’s aan boord. Zo is daar een hoofdcamera van vijftig megapixel (OIS, f/1.8), een ultragroothoekcamera van twaalf megapixel (f/2.2), telephotocamera met 3x optische zoom van acht megapixel (OIS, f/2.4) en een selfiecamera van twaalf megapixel (f/2.2). De smartphone draait op Android 16 met Samsungs nieuwste softwareschil One UI 8. AI speelt een grote rol en kan je helpen bij allerlei creatieve en productieve processen. De Galaxy S25 FE is IP68 stof- en waterbestendig en is verkrijgbaar in de kleuren Icyblue, Jetblack, Navy en White.

Prijs en beschikbaarheid

De Samsung Galaxy S25 FE is vanaf vandaag verkrijgbaar in de Benelux met een adviesprijs vanaf 749 euro.

