OnePlus komt binnenkort met Nord 2T 5G en Nord-oordopjes

Het Chinese telefoonmerk OnePlus debuteert op 19 mei in Europa de OnePlus Nord 2T 5G en CE 2 Lite 5G, naast de nieuwe oordopjes OnePlus Nord Buds. Dit heeft het bedrijf zelf aangekondigd.

OnePlus Nord Buds

Het is voor het eerst dat de Nord-lineup van het merk wordt voorzien van oordopjes. Nord is het budgetmerk van OnePlus en deze lijn bestond tot nu toe alleen uit smartphones. De OnePlus Nord Buds ondersteunen Dolby Atmos en kosten waarschijnlijk rond de 40 euro. De drivers zijn 12,4 millimeter en de oordopjes hebben een accuduur van 7 uur (met tussendoor laden in de case is dat zelfs 38 uur).

OnePlus 2T 5G

De OnePlus 2T 5G is niet alleen vooruitgang op het gebied van de 5G-verbinding: ook heeft het een betere snellaadtechnologie dan OnePlus Nord 2: het toestel kan op 80 Watt snelladen versus de 65 Watt van Nord 2. Verder is er nog veel onbekend over het nieuwe toestel, maar daar komt dus op 19 mei verandering in.

Er komt ook een Lite-versie van de 2T 5G, die vooral een wat minder uitgebreide versie is van de OnePlus Nord CE 2 5G die begin maart in Nederland uitkwam. Het toestel kan snelladen op 33 Watt en heeft een Snapdragon 695-processor gecombineerd met een 6,59 inch lcd-scherm en een verversingssnelheid van 120 Hertz. Daarnaast heeft het toestel drie camera’s achterop: een 64 megapixel hoofdcamera en twee 2 megapixel-camera’s waardoor je onder andere macro-foto’s kunt maken. De selfiecamera aan de voorzijde is 16 megapixel.

Een smartphone van OnePlus

In onze review van OnePlus Nord 2 schreven we: “De OnePlus Nord 2 5G is in alle opzichten een smartphone van OnePlus. Het toestel heeft veel dezelfde voordelen van alle telefoons die hiervoor uitgebracht werden, maar ook veel dezelfde nadelen. Voor OnePlus is het belangrijk dat telefoons snel, toegankelijk en stijlvol zijn en dat is ook dit keer gelukt. Echter, er is geen koptelefoonaansluiting, geen micro-sd-kaartsleuf, geen ip-rating en het scherm kan niet heel helder ingesteld worden. Ook die kenmerken komen we vaker tegen bij de toestellen van het bedrijf. Je weet dus inmiddels wat je in huis haalt.” Of dat voor OnePlus 2T 5G ook geldt, dat moet nog blijken.