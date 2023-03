Nieuwe Moto G Stylus (2023) heeft opvallende specificaties

Foto’s en specificaties van de aankomende Motorola Moto G Stylus (2023) liggen op straat. In een lek is ontfutseld wat we van dit nieuwe toestel mogen verwachten en dat is op zijn minst eigenaardig te noemen.

De Motorola Moto G Stylus (2023) heeft een 6,5 inch HD+-scherm en lijkt erg op zijn voorganger. The Tech Outlook laat weten dat het scherm een verversingssnelheid heeft van 90Hz. Daarnaast is het toestel voorzien van een 3,5mm-audiopoort, wat niet alleen handig is als je bedrade oordopjes wil gebruiken, maar ook als je bijvoorbeeld een externe microfoon wil aansluiten omdat je een video maakt.

Motorola Moto G Stylus (2023)

Op zich is dit alles niet zo vreemd: het is geen ultra-high end toestel. De voorganger uit 2022 kostte een kleine 300 euro bij release. Waar het echter wel wat vreemd wordt, is bij de GB’s. Het toestel heeft een werkgeheugen van 4GB en een opslaggeheugen van 64GB. Nu is dat voor industriestandaarden al heel laag, maar het is ook nog een flinke achteruitgang ten opzichte van het vorige model. Die heeft een werkgeheugen van 6GB en een opslag van 128GB. De processor is een MediaTek Helio G88.

Het toestel, nu nog bekend onder de codenaam Geneva, doet het wel goed als het gaat om batterij: die is 5.000 mAh en dat is erg netjes. En het is ook een verbetering ten opzichte van vorig jaar, toen de accu nog 4.500 mAh was. Toch is er nog een tegenvaller: in plaats van drie camera’s zoals voorheen heeft de Motorola Moto G Stylus (2023) er maar twee. Eén ervan is 50 megapixel, maar wat die andere doet en hoeveel megapixel die is, dat is onbekend.

Budgettoestel

Of deze smartphone ook naar Europa komt, dat is nog gissen. We hebben dat in ieder geval niet gezien bij de Moto G Stylus van nu. Het is ook wel een toestel dat zich erg in de budgetsferen beweegt (zo zit er zelfs geen 5G op), en we zijn benieuwd of die aanzienljik minder goede specificaties dan ook betekenen dat Motorola ditmaal écht heel laag gaat zitten in prijs. Gisteren kondigde Xiaomi nog een Redmi-telefoon aan van 250 euro. Al heb je bij Motorola wel het voordeel van een stylus, als je daar graag gebruik van maakt.