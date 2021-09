Motorolo Moto e20 met 6,5″ HD+ display kost minder dan 100 euro

De nieuwe Moto e20 is één van de meest betaalbare smartphones van dit moment. Volgens Motorola biedt het toestel een entertainmentervaring waar je blij van wordt, een groot scherm, een octa-core processor en een betrouwbare dualcamera met kunstmatige intelligentie. En dat voor minder dan 100 euro.

De Motorola Moto e20 is uitgerust met een 6,5″ Max Vision HD+-scherm in een beeldverhouding van 20:9. Het toestel heeft een hoofdcamera van dertien megapixel en een dieptecamera van twee megapixel. Deze laatste helpt met het bokeh-effect waarbij je foto’s met een scherpe voorgrond en een wazige achtergrond kunt maken. Ideaal voor portretten. Ook zijn er diverse AI-functies aanwezig om betere foto’s te kunnen maken.

De batterij van de smartphone heeft een capaciteit van 4.000 mAh. Daarmee kun je 40 uur vooruit zonder opladen. Het toestel is uitgerust met een vingerafdruksensor aan de achterkant. Ook is er een speciale Google Assistent-knop aan de zijkant van de behuizing. Het toestel is uitgerust met Android 11 Go.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De Motorola Moto e20 is vanaf oktober beschikbaar in Nederland en België in de kleuren graphite gray en coastal blue. De verkoopadviesprijs van het toestel is 99,99 euro. Via lovemotorola.com ontvang je bij aanschaf van de Moto e20 tot 31 december 2021 een geheugenkaart van 64 GB cadeau.

Lees meer over Motorola.