Nieuwe uitgave: Music Emotion november 2025

OP DE COVER:

Bowers & Wilkins Px8 S2 – NC-koptelefoon met ultieme focus op muziekweergave

Na de flinke lente-update die de Px7 S3 was, brengt Bowers & Wilkins in het najaar een nieuwe versie van zijn allerbeste draadloze koptelefoon. De Px8 S2 is op alle vlakken aangepakt, zowel qua design als qua techniek.

TESTED

Accustic Arts Power III, PREAMP V, AMP VI en Player IV – Robuuste façade, overtuigende weergave

In dit vierluik stel ik u graag voor aan het in Nederland nog niet eerder vertegenwoordigde Duitse merk Accustic Arts. Een nieuw high-end merk introduceren is niet eenvoudig en bij audiocomponenten van onze oosterburen denken velen al snel aan logge behuizingen en een koel, analytisch geluid. Accustic Arts bewijst dat dit vooroordeel niet altijd terecht is. Achter de forse façade gaat in hun geval een verrassend verfijnde en muzikale signatuur schuil.

Sennheiser HDB 630 – Audiofiel zonder draadjes

Sennheiser heeft al langer hifi-hoofdtelefoons met kabel en draadloze koptelefoons voor onderweg. Die twee zaken komen samen in de nieuwe HDB 630. Zonder kabels maar met een audiofiele weergave die verwijst naar de legendarische HD 600-reeks.

Denon AVC-X2850H – Vriendelijk geprijsde performer met topambities

Denon heeft in het najaar van 2025 de nieuwe AVC-X2850H AV-versterker in de belangrijke X-series geïntroduceerd. Deze aantrekkelijk geprijsde 7.1 kanaal Dolby Atmos en DTS:X versterker beschikt over de laatste technieken op het gebied van beeld en geluid. Dit populaire model volgt de uit 2022 daterende AVC-X2800H op en is het eerste nieuwe model uit de vernieuwde productlijn van de fabrikant. Hoe presteert deze nieuweling in de praktijk?

Argon Audio TT Signature – Platenspeler met hoog retrogehalte

De Argon TT Signature is een platenspeler die een gewaardeerde techniek én een design uit het verleden bovenhaalt om liefhebbers van vintage te verleiden. Maar zaken als een high-end cartridge en eigen toonarm wijzen erop dat het voor het Deense merk ook qua geluidskwaliteit menens is.

Teufel Motiv XL – Universeel inzetbaar

Het woord ‘Portable’ bij het bekijken van de beschrijving op de website van Teufel zette me enigszins op het verkeerde been. De Motiv XL die ik ter recensie geleverd krijg blijkt bij aflevering een fors apparaat te zijn. Na het uitpakken staat er een compleet hifi-systeem met ingebouwde speakers voor mijn neus. De exacte afmetingen zijn 56 x 21,5 x 28,9 centimeter en het gewicht is maar liefst 12,9 kilogram. De verhoudingen zijn echter goed gekozen en door de mooie afgeronde hoeken en het licht achterover hellend front lijkt de Motiv XL iets kleiner dan hij in werkelijkheid is. Om het door Teufel genoemde portable karakter te onderschrijven is de speaker voorzien van geïntegreerde handvatten aan beide korte zijden.

Klipsch Flexus 300 core, SURR 100 & SUB 100 – High-end soundbar met flexibele aanpak

De Klipsch Flexus 300 Core is de grote broer voor de eerder verschenen Flexus 200 Core. En ‘groot’ is hier echt wel een toepasselijk woord, want dit is een heuse megabar ontworpen voor schermen van 65-inch of groter. Maar zijn omvang is verre van zijn enige troef.

PRODUCTNEWS

Sonus faber Amati Supreme – Ambitieuze luidspreker

Primare introduceert ‘Allt-i-Ett’ – Een allesomvattend audiosysteem

SHOW

UK Hi-Fi Live Show 2025 – High-end audio op de koninklijke renbaan

Voetbalstadions zijn populaire locaties voor audiobeurzen. Maar de UK Hi-Fi Live Show doet er nog een schepje bovenop: het brengt high-end audio naar het prestigieuze paardenrenbaan van Royal Ascot, eigendom van de Britse koning.

Show New Music – Meer dan een beurs

Dutch Audio Event 2025 – Een enorm succes

Met een recordopkomst op vlak van bezoekers én aanwezige merken was de 2025-editie van het Dutch Audio Event in het Koningshof te Veldhoven een enorm succes te noemen. Het samengaan van DAE met de iEar’ Show bleek een slimme zet die het transformeerde naar een dynamische event dat ook een breder publiek bereikte.

INTERVIEW

Christina Pluhar – “De eerste toegang tot muziek gaat via het hart”

De interviews met musici, bands en ensembles vormen een serie. Een zoektocht naar het innerlijk van de musicus. Waarom en hoe zijn deze artiesten met muziek bezig? Wat beweegt ze? Hoe is het leven als artiest? Hoe krijg je bekendheid? Kun je daarvan bestaan? Hoe ga je om met het publiek? Waar komt die diepe liefde voor muziek vandaan? In deel 18 staat Christina Pluhar in de schijnwerpers.

REVIEWS

Muziektips Ruud Jonker Diverse (sa)cd/lp-recensies

Bekijk hieronder de volledige inhoudsopgave