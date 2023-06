Motorola Razr 40 Ultra heeft groot extern display

Motorola heeft twee nieuwe opvouwbare smartphones gepresenteerd. In de stijl van de klassieke klaptelefoons zijn deze nieuwe Motorola Razr 40 Ultra en de reguliere Razr 40 een stap vooruit. Wat direct opvalt is het grote externe display, dat diverse functies aan gebruikers geeft zonder dat je het toestel hoeft open te klappen.

Motorola Razr 40 Ultra

De Motorola Razr 40 Ultra is het toptoestel van de twee. Aan de buitenkant vinden we een oled-scherm van 3,6-inch met een resolutie van 1.066 bij 1.056 pixels. Dit kleinere scherm heeft zelfs een 144Hz refresh rate en ondersteunt hdr 10+ en 10-bits kleuren. Opengeklapt komt er een oled-scherm van 6,9-inch tevoorschijn met een resolutie van 2.640 bij 1.080 pixels. Hier vinden we tevens een hoge verversingssnelheid, dit keer van 165Hz en een piekhelderheid van 1400 nits.

Intern heeft het toestel een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8 GB of 12 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. Dual stereo speakers met Dolby Atmos en Spatial Sound, een 3.800 mAh-batterij met 30W Turbo Power Charging en diverse camera’s maken het toestel helemaal af. Zo heeft het toestel een frontcamera van 32 megapixel (f/2.4) en een camera van acht megapixel. Op het externe display achterop vinden we een hoofdcamera van twaalf megapixel (f/1.5) en dertien megapixel (f/2.2). Het toestel wordt geleverd met Android 13.

Motorola Razr 40

De reguliere Motorola Razr 40 is iets minder luxe afgewerkt, maar neemt veel eigenschappen van het Ultra-model over. Wat hier mist is het grote externe display. In plaats daarvan heb je een kleiner oled-scherm van 1,5-inch met een resolutie van 194 bij 368 pixels. Het grote scherm binnenin is identiek. De processor is een Snapdragon 7 Gen 1 met 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. De batterij is met 4.200 mAh iets groter. De frontcamera’s zijn tevens identiek, maar achterop vinden we een hoofdcamera van 64 megapixel en een ultragroothoek van dertien megapixel. Ook hier vinden we Android 13 terug.

Prijs en beschikbaarheid

De moderne klaptelefoons van Motorola zijn binnenkort verkrijgbaar. De reguliere Motorola Razr 40 is vanaf juli te koop voor 899,99 euro. De Motorola Razr 40 Ultra is vanaf 5 juni te koop voor 1.199,99 euro.