Nieuws Mobile Android Smartphones

Motorola presenteert Edge 60 Neo en Moto G06-serie smartphones

05 september 2025 1 Minuut 0 Reacties
Motorola Edge 60 Neo

Motorola pakt tijdens de IFA flink uit met drie nieuwe smartphones, waaronder de opvolger van de populaire Edge 50 Neo van vorig jaar.

Edge 60 Neo G06 Power Motorola

De Motorola Edge 50 Neo van vorig jaar kreeg veel lovende kritieken. Eindelijk een compact toestel dat nog met één hand te bedienen is en daarnaast ook nog vrij aardige camera’s, snel opladen en een schone Android-ervaring. Inmiddels is het tijd voor de opvolger, want tijdens de IFA 2025 heeft Motorola de Edge 60 Neo gepresenteerd.

Motorola Edge 60 Neo

De Motorola Edge 60 Neo gaat op dezelfde voet verder. Een 6,36″-scherm, IP69/69-bescherming, Corning Gorilla Glass 7i en MILSTD810H certificering. Volgens Motorola is het weer de lichtste smartphone in zijn klasse. Het toestel is uitgerust met een MediaTek Dimensity 7400, een hoofdcamera van 50 megapixel met Sony LYTIA 700C-sensor en OIS, een ultragroothoek van dertien megapixels, telelens van tien megapixel met 3x optische zoom en een selfiecamera van 32 megapixel. De batterij van 5.000 mAh kan je met 68W weer opladen en draadloos met 15W.

Motorola Moto G06 en G06 Power

Nieuw is ook de Motorola Moto G06-serie met de reguliere G06 en de G06 Power. Twee betaalbare smartphones waarvan met name de Power-versie lang meegaat op een grote batterij van 7.000 mAh. De reguliere G06 heeft een batterij van 5.200 mAh. Voorzien van een MediaTek Helio G81, een 50 megapixel frontcamera en een groot 6,88-inch display in HD+-resolutie valt vooral de prijs van beide toestellen op.

Prijs en beschikbaarheid

  • De Motorola Edge 60 Neo is beschikbaar in Nederland vanaf medio oktober met een richtprijs van 399,99 euro.
  • De Moto g06 power is beschikbaar in Nederland vanaf medio november met een richtprijs van 139,99 euro.
  • De Moto g06 is beschikbaar in Nederland vanaf medio november met een richtprijs van 129,99 euro.

