Microsoft bereidt zich voor op een nieuw gevecht met Google en Apple en gooit daarvoor de Xbox-merknaam in de strijd. Vorig jaar kondigde het bedrijf al aan met een eigen downloadwinkel voor Android en iOS te willen komen en nu lijkt het erop dat die store volgend jaar al zou kunnen gaan verschijnen.

Dat zegt Phil Spencer, in een interview met de Financial Times. De reden dat Spencer nu wil toeslaan, is omdat zowel Google als Apple binnenkort gedwongen worden hun platformen open te stellen voor derde partijen. Dat is vooral voor Apple lastig, die met zijn gesloten App Store graag een veilige omgeving wil aanbieden. Op Android is het reeds mogelijk winkels van derde partijen te installeren.

Xbox-gameswinkel voor Android en iOS

Voor zijn eigen Xbox-gameswinkel voor smartphones en tablets wil Microsoft gaan leunen op content die van speluitgever Activision-Blizzard komt. Denk dan aan Call of Duty: Mobile en Candy Crush Saga. Momenteel is Microsoft bezig met de overname van Activision en is ondertussen nog in afwachting of die deal door mag gaan. Marktwaakhonden uit verschillende landen leggen die deal onder de loep, om te voorkomen dat het Amerikaanse softwarebedrijf een monopoliepositie verkrijgt.

Advertentie

Daarnaast is Microsoft afhankelijk van wat het effect gaat zijn van de Europese Digital Markets Act (DMA). In die wet staat beschreven dat grote platformhouders geen poortwachters mogen zijn en dat ze hun platformen voor andere partijen moeten openstellen. Dat gaat de manier waarop apps nu gedistribueerd worden waarschijnlijk veranderen. Het biedt kansen voor bedrijven die nu geen voet tussen de deur krijgen op Android en iOS.

Kortom: het is voorlopig dus nog even spannend voor Microsoft en Xbox. Hoewel het erop lijkt dat Europese regelgevers de aankoop van Activision-Blizzard gaan goedkeuren, lijken er in de Verenigde Staten nog wat problemen te zijn.