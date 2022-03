Zo heeft Samsung de Galaxy A53 gepresenteerd en tevens ook de Samsung Galaxy A33. Beide toestellen willen een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding bieden met high-end functies van de Galaxy S-serie, maar dan voor een betaalbare prijs.

Samsung Galaxy A53

Deze opvolger van de Samsung Galaxy A52 lijkt in eerste instantie veel op dat toestel. Het toestel heeft een 120Hz FHD+ Super Amoled-scherm van 6,5-inch en een verversingssnelheid van 120Hz. Aan boord vinden we een nieuwe octa-core 5nm-processor met 6 GB of 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. Het opslaggeheugen is uitbreidbaar met een micro-sd-kaart tot 1 TB. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh en kan je met 25W Super Fast Charging opladen. Let op dat de oplader niet meer meegeleverd wordt en je deze dus optioneel kunt bijkopen.

Qua camera’s beschikt het toestel over vier camera’s achterop. Een hoofdcamera van 64 megapixel met OIS (f/1.8), een ultra-groothoeklens van 12 megapixel (f/2.2), een dieptecamera van vijf megapixel (f/2.4) en een macrocamera van vijf megapixel (f/2.4). De selfiecamera beschikt over 32 megapixel (f/2.2). De AI-gedreven camera moet ook zorgen voor betere nachtfoto’s. Het toestel draait op Android 12 met One UI 4.1. Het toestel is klaar voor 5g en is stof- en waterdicht dankzij ip67. Ook bluetooth 5.1 is aanwezig.

Advertentie

Samsung Galaxy A33

De Samsung Galaxy A33 neemt veel functies van de Galaxy A53 over, maar dan voor een goedkopere prijs. Zo heeft het toestel een iets kleiner FHD+ Super Amoled-scherm van 6,4-inch (90Hz) en dezelfde octa-core processor. Verder vinden we 6 GB werkgeheugen en 128 GB en 256 GB (uitbreidbaar) opslaggeheugen. De batterij is met 5.000 mAh identiek en deze kun je ook met 25W Fast Charging opladen. De lader is optioneel verkrijgbaar.

Qua camera’s heb je tevens vier camera’s achterop met een hoofdcamera van 48 megapixel (f/1.8) met OIS, een ultra-groothoeklens van acht megapixel (f/2.2), een dieptelens van twee megapixel (f/2.4) en een macrolens van vijf megapixel (f/2.4). Het toestel heeft verder ook bluetooth 5.1, 5g-ondersteuning, Android 12 met One UI 4.1 en is stof- en waterdicht dankzij ip67.

Prijs en beschikbaarheid

Vanaf 1 april liggen beide toestellen in de winkels. De Samsung Galaxy A53 5G komt in de kleuren Awesome Black, Awesome Blue en Awesome Peach voor 449 euro (6GB/128GB) en 509 euro (8GB/256GB). Het basismodel is hiermee 20 euro duurder dan bij de lancering van de Galaxy A52 vorig jaar. De Samsung Galaxy A33 5G is in dezelfde kleuren verkrijgbaar voor 369 euro (6GB/128GB).