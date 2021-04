Cat Phones komt met nieuwe rugged telefoons: Cat S42 H+ en Cat B40

De Cat S42 H+ en de Cat B40 4G zijn de twee nieuwe modellen. Volgens Cat zijn het de eerste rugged phones met geavanceerde hygiënische en antibacteriële technologie. Deze technologie heet Hygiene Plus Innovation en vinden we op beide modellen terug. Alle externe delen van de smartphones zijn tijdens het productieproces behandeld met actieve antibacteriële zilverionen-technologie van Biomaster. Dit moet de groei van microben tegengaan. De telefoons zijn ISO 22196-gecertificeerd en remmen de bacteriegroei met 80 procent na 15 minuten en met 99,9 procent binnen 24 uur. Cat phones zijn extra robuuste telefoons voor zware werkomstandigheden en beschikken over ip68- en ip69-ratings.

Cat S42 H+

De Cat S42 H+ beschikt over een HD+-display van 5,5-inch, een Mediatek Helio A20 MT 6761D-chipset, 3 GB werkgeheugen en 32 GB uitbreidbaar werkgeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.200 mAh. Achterop vinden we een camera van dertien megapixel. Voorop een selfiecamera van vijf megapixel. Het toestel draait op Android 10 en krijgt in het najaar van 2021 een upgrade naar Android 11. Je krijgt drie jaar beveiligingsupdates op dit toestel. De Cat S42 H+ beschikt over bluetooth 5.0, nfc, een 5mm-audiojack en dual sim.

Je kunt de Cat S42 H+ tot 1,5 meter onder water gebruiken voor 35 minuten en ook schrobben in warm water met zeep en ontsmettingsmiddel. Het toestel is bestand tegen bleek, chemische middelen, alcohol en handsanitizer. Dankzij MIL-SPEC 810H kan het toestel ook extreme temperaturen en vibraties ontstaan. Het toestel kan valtests doorstaan van 1,80 meter op staal op elke hoek van het toestel.

Cat B40 4G

De Cat B40 4G is geen echte smartphone, maar een feature phone. Het beschikt over fysieke knoppen en draait op een erg basic besturingssysteem. Wil je dus een werktelefoon die tegen een stootje kan, maar zonder dat deze echt smart is? Dan kan je eens naar dit toestel kijken. Je krijgt een 1800 mAh-batterij, bluetooth 5.0, 5mm-audiojack, twee megapixel camera en een 4″ QVGA-display.

Prijs en beschikbaarheid

De Cat S42 H+ is vanaf nu verkrijgbaar via de website van catphones en kost 269 euro. De Cat B40 4G komt medio mei op de markt voor 79,90 euro.

