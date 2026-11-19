Compleet andere weergave

Het eerste wat ik waarneem, is echt een compleet andere weergave dan ik normaal gewend ben. En niet een klein beetje hier en daar, maar echt volslagen anders. Een leuk avontuur, zeker wanneer zoals hier blijkt dat dit andere zijn eigen pakket aan kwaliteiten bezit. Zoals ik al eerder in deze test vermeldde, is Ernest gewend aan het luisteren in zowel een grotere ruimte als een presentatie die minder direct is. Deze rustige gelaagdheid is een van de vele aspecten die mij ook in mijn verhoudingsgewijs compactere luisterruimte meteen opvallen. Het is daarbij zeker niet zo dat de K5-EVO niet dynamisch zou zijn, want dat kan hij zeker wel zijn. Maar het is meer dat deze contrasten sterker in de totale presentatie zijn geïntegreerd. Noem het wat meer beschouwend genieten en minder op het puntje van je stoel.

Wat ook opvalt, is de substantieel andere omlijning, tonaliteit, het uitsterven van klanken en de tonale vulling. Als je topklasse buizen gewend bent, is een actief luidsprekersysteem met DSP, ingebouwde DAC’s en klasse-D-eindversterkers echt een totaal andere wereld. Ik zeg expliciet niet minder, maar wel heel anders.