Doorgaans is een test van mooie, nieuwe en vooruitstrevende luidsprekersystemen een leuk gegeven. Ze stralen je ruimte fysiek aan en behoren tot de audiobouwstenen die de grootste verschillen in de weergave kunnen maken. De KAD K5-EVO valt meteen op door zijn oogverblindend fraaie vormgeving, mooie verhoudingen en vloeiende lijnenspel. De kast combineert bij de testexemplaren massief walnoothout voor de baffle en het toppaneel, terwijl de gebogen zijkanten en achterzijde zijn voorzien van gerookt’ eikenfineer. Maar andere hout/fineer combinaties zijn ook mogelijk. De vijf drivers zijn afkomstig zijn van de Noorse fabrikant Seas. Wat deze test extra leuk en spannend maakt, is dat dit geen passief, maar een volledig actief systeem is. Binnen het high-end segment nog altijd geen gemeengoed!
Ondanks dat actieve luidsprekers aan de buitenkant, en dan vooral aan de voorzijde, op soms een ledje na niet van hun passieve tegenhangers te onderscheiden zijn, zijn ze onderhuids compleet anders. Een actieve luidspreker onderscheidt zich in de eerste plaats van een passieve doordat de eindversterking onderdeel uitmaakt van het ontwerp. Waar je bij een passief systeem zelf een externe (eind)versterker kiest, heeft de KAD K5-EVO maar liefst drie eindversterkers aan boord: één voor het middengebied, één voor het hoog en één voor de twee laagunits. Dat heeft als belangrijk voordeel dat KAD-eigenaar en ontwerper Ernest Kaempfer iedere versterker volledig kan afstemmen op de luidsprekerunits die hij moet aansturen. Er is dus geen externe versterker die via een passief wisselfilter uiteindelijk drie verschillende luidsprekersecties moet bedienen.
Geen conventioneel wisselfilter
Daarmee komen we bij het tweede grote verschil: het wisselfilter. Bij een conventionele passieve luidspreker wordt het muzieksignaal na de eindversterker met spoelen, condensatoren en weerstanden verdeeld over de verschillende units. In de K5-EVO gebeurt die verdeling al vóór de eindversterkers. De ingebouwde DSP (jawel) bepaalt welke frequenties naar welke versterker en luidsprekerunit gaan. Daarbij kan hij bovendien de frequentierespons, fase, timing en onderlinge tijdsuitlijning nauwkeurig corrigeren. In het geval van de testluidsprekers wordt zelfs een filterhelling van 180 dB per octaaf toegepast! Dat is aanzienlijk steiler dan de filterhellingen van 6, 12 of 24 dB per octaaf die bij veel conventionele passieve filters worden gebruikt. Met DSP zijn zulke steile hellingen mogelijk, waardoor de frequentiegebieden van de verschillende units veel scherper kunnen worden afgebakend. Dat kan de onderlinge overlap beperken en ervoor zorgen dat de afzonderlijke drivers minder energie buiten hun bedoelde werkgebied hoeven weer te geven. Dat betekent echter niet automatisch dat een steilere filterhelling altijd beter klinkt. Ook de fase, de akoestische eigenschappen van de drivers en de manier waarop hun bijdragen bij elkaar optellen, blijven van belang. Een minder steile overgang kan juist bewust worden benut om de verschillende units geleidelijker in elkaar te laten overlopen en zo een gewenste tonale afstemming te bereiken. Het is uiteindelijk de totale afstemming die bepaalt hoe de luidspreker klinkt.
Ingebouwde DAC
Best bijzonder, en zeker nog geen gemeengoed bij actieve luidsprekers, is dat de K5-EVO ook is voorzien van drie dubbele DAC’s. In de nabije toekomst, na de Dutch Audio Event in Veldhoven, zal het mogelijk zijn om het digitale signaal via een AES/EBU-kabel van de bron of voorversterker naar de luidspreker te transporteren. Maar voor deze test en het huidige gebruik heeft Ernest er echter voor gekozen om de data draadloos via het WiSA-HT-protocol aan te leveren, met een resolutie van 96 kHz/24 bit. Net wanneer u misschien denkt dat draadloos toch niet goed genoeg kan zijn, moet u weten dat ik zelf ook al sinds jaar en dag heel bewust en tot volle tevredenheid gebruikmaak van een zeer stabiele, als client ingestelde TP-Link-wifiverbinding. Voor mij klinkt deze verbinding vaak vloeiender, rijker en meer als echte muziek dan wanneer ik haar vergelijk met een ethernetkabel die al dan niet is aangesloten op een audiofiele switch. Dat is wel mijn persoonlijke luisterervaring en geen algemene regel voor iedere digitale verbinding. De prijs van deze luidsprekers is trouwens niet mals, maar ook de digitale conversie en de bijbehorende elektronica maken deel uit van het luidsprekerontwerp. Hierdoor heb je geen afzonderlijke eindversterkers of DAC meer nodig. Het is dus een compleet systeem, waarbij een belangrijk deel van de audioketen in de luidsprekers zelf is ondergebracht.
In detail
Hoewel ik in deze test met name de top-of-the-line KAD K5-EVO bespreek, blijkt er ook een eenvoudigere en minder dure K5-M-variant te bestaan. Hoewel het concept hetzelfde is, blijkt de M eenvoudiger van opbouw en beschikt hij over de helft van het versterkervermogen. Beide K5-modellen zijn inmiddels aan hun tweede generatie toe, waarmee ze hun voorgangers qua technologie en prestatieniveau ruimschoots overstijgen. Terug naar de EVO. Waarbij mij meteen opvalt dat hij mede door de toch al relatief hoge en met 30 kg zware kast van 59 cm, voor een monitorluidspreker nogal hoog op zijn poten staat. Ik bedoel: op zijn stand. Deze zeer solide stand, opgebouwd uit twee dikke buizen, is zelf 67,5 cm hoog, wat het totaal met de luidspreker op een forse 126,5 cm brengt! Buiten de eerdergenoemde hoogtemaat bedraagt de diepte 40 cm en varieert de breedte van 17 cm aan de voorzijde tot 22,2 cm aan de achterzijde. Dit blijkt bij deze luidsprekers voor een bijzonder fraai en afwijkend profiel te zorgen. En het is niet alleen cosmetisch, want een goed gekozen vormgeving en maatvoering kan sterk bijdragen aan het beheersen van ongewenste resonanties in de kast. Al hangt het uiteindelijke resultaat uiteraard ook af van de volledige constructie. De behuizing is overigens volledig handgemaakt en een creatie uit het atelier van meubelmaker Joep Slooten. Chapeau, Joep, heel fraai gedaan! Het katapulteert de K5-EVO qua afwerking meteen naar hogere prijsklassen. Ook de gebruikte units doen dit. De in totaal vijf drivers zijn verdeeld over drie aan de voorzijde en twee aan de achterzijde. De centraal geplaatste 29 mm SEAS Diamond-tweeter wordt boven en onder geflankeerd door twee 150 mm SEAS Graphene-gecoate magnesium-midwoofers in een d’Apolito-configuratie. Deze lopen naar beneden door tot 80 Hz, waarna twee 190 mm SEAS Titan-woofers het stokje overnemen. Ernest ziet de K5-EVO als een tweewegsysteem met een geïntegreerde subwoofer. In tegenstelling tot de oorspronkelijke passieve versie, is deze nieuwe variant volledig faserein gemaakt in het digitale domein. Dit resulteert in een aanzienlijk kleinere groeplooptijd (<1ms rond de 2.3kHz crossover frequentie over circa 4 octaven) en daarmee een verbeterde tijdscoherentie.
Krachtige versterking
Voor het midden en hoog zijn de Hypex-paradepaardjes in de vorm van twee Nilai 500-eindversterkers geïmplementeerd, terwijl een Hypex NCoreX-eindversterker de versterking van het laag verzorgt. In totaal kan er dus 1.500 watt aan systeemvermogen op de drivers en luisteraars worden losgelaten, terwijl het laag volgens Ernest tot 20 (!) Hz doorloopt. Dit is bereikt door de toegepaste Linkwitz transform functie, waarbij extra vermogen de natuurlijke afloop van de beide woofers in een circa 11 liter kleine behuizing compenseert. Het is een interessante techniek die alleen in actieve systemen kan worden benut. De vernieuwde DSP-aansturing verzorgt de digitale filtering en frequentieverdeling, fasecorrectie, timing en time alignment, het niveau per unit en eventuele egalisatie. Het mooie van DSP is dat de luidsprekers op de luisterruimte van de eigenaar kunnen worden ingemeten. Daarmee kunnen bepaalde afwijkingen in de frequentierespons worden gecorrigeerd en kan de afstemming beter op de ruimte worden afgestemd. De interactie tussen luidspreker en ruimte blijft echter bestaan. Zoals eerder gezegd, is er ook een driedubbele DAC-configuratie aan boord, waarbij het digitale muzieksignaal wordt omgezet in analoge signalen voor de drie versterkersecties. Maar het levert nog een extra voordeel op ben dat is het scheiden van de drie frequentie bereiken: 20~100Hz voor het subwoofer paar, 80- 2300 Hz voor de beide midden units en 2.3kHz tot 48kHz voor de hoog sectie. Scheiding van voedings gebieden voor deze drie kanalen is essentieel om een extra niveau aan signaalscheiding te bewerkstelligen tussen de verschillende kanalen. Bij slecht ontworpen enkelvoudige DAC ontwerpen kunnen bovendien de lage frequentie aandelen in de muziek de hogere delen gaan “moduleren”. Dit vindt mede plaats middels een onvoldoende gescheiden voedings structuur. Daardoor bevat ieder DAC-kanaal zijn eigen geoptimaliseerde voedingsarchitectuur binnen dit KAD ontwerp. Qua digitale signaaloverdracht is er een WiSA-HT-module aanwezig die draadloze overdracht tot 24 bit/96 kHz toestaat. Wanneer u dit leest, kan er ook worden gekozen voor een directe, bekabelde AES/EBU-aansluiting.
Voorbereidingen
Ondanks dat de voorbereidingen voor een actieve luidspreker wezenlijk anders zijn dan bij een passieve variant, zijn de bekende parameters hetzelfde. Want ook al kun je met DSP meer aspecten corrigeren, het blijft belangrijk om de luidsprekers zo goed mogelijk op de ruimte af te stemmen. De interactie met de akoestiek blijft immers bestaan. Voor deze test zijn de KAD’s bewust zonder correcties of aanpassingen door Ernest afgeleverd. Omdat het zijn producten zijn, gaf ik hem de gelegenheid om ze zelf in mijn luisterruimte te plaatsen. Dat bleek aanzienlijk dichter bij de achterwand en ook wat dichter bij elkaar te zijn dan ik mijn Master Contemporary C’s opstel. Maar dat is ook een kwestie van hoe je muziek zelf wilt ervaren. Ernest maakt namelijk zelf gebruik van een grotere en langere ruimte en is daardoor meer gewend aan een indirectere en meer beschouwende weergave. Dat merk ik ook bij de afstemming van de K5-EVO, waarover straks meer. Wat ik wel kan waarderen is dat hij bovendien, heerlijk onorthodox, heeft gekozen voor het mij tamelijk onbekende WiSA-protocol voor signaaloverdracht. WiSA (Wireless Speaker and Audio) is speciaal ontwikkeld om audiosignalen draadloos en ongecomprimeerd tot 24 bit/96 kHz over te dragen. Dit met een lage latentie en nauwkeurige synchronisatie tussen de luidsprekers. In dit geval gaat het om een stereopaar, maar WiSA HT ondersteunt tot acht audiokanalen, waardoor het protocol ook geschikt is voor meerkanaalsweergave. Daarmee vormt het een alternatief voor traditionele signaalbekabeling, zonder dat de draadloze overdracht op zichzelf een beperking voor de geluidskwaliteit hoeft te zijn. WiSA verzorgt trouwens uitsluitend de signaaloverdracht. De uiteindelijke geluidskwaliteit wordt bepaald door het totale luidsprekerontwerp, de gebruikte elektronica, de verwerking van het signaal en de interactie met de luisterruimte.
Gebruik
Omdat bij de K5-EVO ten tijde van mijn test uitsluitend van het WiSA-HT-protocol gebruikgemaakt kan worden, heb je ook een apparaat nodig dat deze luidsprekers via WiSA kan aansturen. Zelf heb ik zoiets niet, maar fabrikant KAD laat de speakers vergezeld gaan van de Primare SC15 Prisma MK2: een streamingvoorversterker, netwerkspeler en DAC in één. Ook al is het DAC gedeelte aan boord, er wordt in de KAD opzet geen gebruik van gemaakt. De Primare kost net geen € 2.000,- waarvan ik eigenlijk niet wist dat het Deense merk zoiets ook maakt. Maar belangrijker is dat deze SC15 ook de WiSA-technologie ondersteunt. De reden waarom Ernest hem meeneemt, begrijp ik dus wel. Wel komt hierdoor een voor mij onbekende schakel en technologie in mijn test. Onderdelen waarvan ik de kwaliteit vooraf helaas niet kan inschatten. Wel ben ik goed bekend met de actuele Primare-lijn, waarbij ik verwacht dat de natuurlijke, open en transparante klank en de goede timing zonder opsmuk ook onderdeel uitmaken van het SC15-ontwerp.
Luisteren
Om zoveel mogelijk van mijn eigen keten gebruik te kunnen maken, levert mijn Grimm MU1-netwerkspeler de muziekdata aan de Primare via de S/PDIF-verbinding. Laatstgenoemde dient hier dus alleen als omzetter en verzender van het WiSA-protocol naar de KAD K5-EVO-luidsprekers. Ernest heeft ook twee lange, mij volledig onbekende Lehr Audio Solution-stroomkabels meegenomen om de speakers met het lichtnet te verbinden. Later bleek dat zowel de Primare als deze luidsprekers verschillen tussen stroomkabels duidelijk kunnen laten horen. Experimenteren met verschillende kabels kan hier dus zeker lonen, al blijft de waargenomen invloed van dergelijke verschillen persoonlijk. De Master Contemporary C-luidsprekers worden in een andere ruimte gestald. De Nirvana SX-luidsprekerkabels die normaal mijn Zanden 6000-buizenversterker met de Masters verbinden, worden netjes opgerold en verder kijk ik belangstellend tegen 26,5 cm hogere weergevers aan dan ik gewend ben. Alles is warm, alles is goed opgesteld en ze zijn bedrijfsklaar, dus laten we van start gaan.
Compleet andere weergave
Het eerste wat ik waarneem, is echt een compleet andere weergave dan ik normaal gewend ben. En niet een klein beetje hier en daar, maar echt volslagen anders. Een leuk avontuur, zeker wanneer zoals hier blijkt dat dit andere zijn eigen pakket aan kwaliteiten bezit. Zoals ik al eerder in deze test vermeldde, is Ernest gewend aan het luisteren in zowel een grotere ruimte als een presentatie die minder direct is. Deze rustige gelaagdheid is een van de vele aspecten die mij ook in mijn verhoudingsgewijs compactere luisterruimte meteen opvallen. Het is daarbij zeker niet zo dat de K5-EVO niet dynamisch zou zijn, want dat kan hij zeker wel zijn. Maar het is meer dat deze contrasten sterker in de totale presentatie zijn geïntegreerd. Noem het wat meer beschouwend genieten en minder op het puntje van je stoel.
Wat ook opvalt, is de substantieel andere omlijning, tonaliteit, het uitsterven van klanken en de tonale vulling. Als je topklasse buizen gewend bent, is een actief luidsprekersysteem met DSP, ingebouwde DAC’s en klasse-D-eindversterkers echt een totaal andere wereld. Ik zeg expliciet niet minder, maar wel heel anders.
Van laag naar hoog
Zo geeft het actieve laag, weergegeven door twee woofers aan de achterzijde en aangestuurd met DSP en klasse D, een heel ander type laag dan ik van passieve luidsprekers gewend ben. Voor mij leuk en bijzonder, maar voor de actieve speakerliefhebber bekend, is dat dit laag veel dieper doorloopt dan je voor zo’n relatief kleine kast mag verwachten. KAD geeft 20 Hz op en ik heb weinig reden om dit in twijfel te trekken. Het is verder ook droog en strak en heeft de klanksignatuur die ik vaak bij een goede losse subwoofer vind passen. Dat wil zeggen dat het wel indrukwekkend is, maar absoluut gezien niet helemaal de harmonische integratie bezit die topklasse passieve weergevers in mijn ervaring wel weten te bereiken. Maar het is ook een stukje geven en nemen. Want het laag van een passieve weergever kan dan weer niet zo droog en diep in zo’n kleine kast ‘worden gestopt’. Dus kiest u zelf maar.
Zoals eerder in deze test vermeld, staan de twee midwoofers in een zogenaamde d’Apolito-configuratie op de baffle gemonteerd. Zo’n opstelling kan verschillende voordelen hebben. De symmetrische plaatsing van de middentoners rond de tweeter maakt het mogelijk de verticale afstraling gericht te beïnvloeden. Afhankelijk van de onderlinge afstand, de filtering en de overnamefrequenties kan daardoor de energie richting vloer en plafond worden beperkt. Ook kunnen twee middentoners samen meer geluidsdruk leveren dan één vergelijkbare driver, of bij hetzelfde volume minder uitslag nodig hebben. Daarnaast kan DSP de frequentierespons, fase, vertraging en onderlinge tijdsuitlijning van de luidsprekerunits nauwkeurig regelen. Daarmee heeft de ontwerper veel mogelijkheden om de overgang tussen de verschillende frequentiegebieden te optimaliseren. Dat betekent overigens niet dat iedere luisterpositie hetzelfde resultaat oplevert. De fysieke plaatsing van de drivers blijft immers medebepalend voor de afstraling.
Zuiver als… diamant
Het midden en hoog presenteerden zich als een eenheid met een licht voornaam, zuiver, schoon en egaal karakter. Waar een conventionele speaker zich meer als een soort ‘geluidslichtbundel’ manifesteert, ervaar ik de K5-EVO meer als een tl-buis. Het is allemaal heel egaal, prettig en aangenaam. Maar ook wat minder gefocust en voor sommigen misschien ook wat minder spannend? Dus aan u de vraag wat voor luisteraar u bent en wat u zelf aanspreekt. Terwijl ik zelf met veel plezier met een Accuton keramische tweeter speel, maakt de K5-EVO van een diamanttweeter gebruik. Doorgaans ervaar ik keramisch als wat puntiger en dynamisch sprekender en is diamant vaak wat rustiger, verfijnder en wat meer ingetogen. Kortom, helemaal in lijn met wat Ernest nastreeft. Als geheel zijn deze weergevers zeer onvervormd bij ieder gewenst volumeniveau.
Klasse D
Net zoals het laag het karakter heeft van een goede subwoofer, hebben ook klasse-D en waarschijnlijk ook de WiSA-technologie een eigen signatuur. Zeker als je graag klassieke muziek of andere akoestische muziek met veel harmonische structuren afspeelt, kun je dit goed waarnemen. Ik ga hier geen oordeel over vellen, omdat het ook een persoonlijke kwestie is. Maar vooral voor mensen die gewend zijn om naar (goede) passieve luidsprekers met klasse-A-transistor- of buizenaansturing te luisteren, kan het licht homogeniserende patina soms best even wennen zijn.
Muziek, maestro!
Audiocomponenten die afwijken van wat je zelf gewend bent, kun je onderverdelen in twee kampen. Of de afwijking ontstaat doordat het product niet goed is en dan houdt alles op. Of er is sprake van een heel ander concept dat op meerdere aspecten anders reageert dan je zelf gewend bent. In het geval van de KAD K5-EVO is gelukkig het laatste het geval. Er zit veel werk in de realisatie van deze weergevers en ontwerper Ernest Kaempfer is dan ook apetrots op het eindresultaat. Net als de luidsprekers blijken ook onze muzikale voorkeuren sterk uiteen te lopen. Waar ik erg kan genieten van het album ‘Dialoghi’ van Marco Bianchi en U.T. Gandhi, Floret op het album ‘Oase’ van Terje Isungset of Chappak van het Hadouk Quartet, zoekt Ernest het meer bij algemene popproducties ‘Liberty’ van Anette Askvik, ‘Hotel California’ van The Eagles, ‘Nameless’ van Dominique Fils-Aimé en ‘Picture Book’ van Simply Red. Nu is pop of minder uitgesproken niet een minder iets, als vooral een persoonlijke voorkeur. Maar het zegt voor mij wel iets in de keuzes die Ernest mogelijk onbewust heeft gemaakt. Want wil je commerciële opnamen nog aangenaam en overtuigend voor het voetlicht laten treden, dan kan dat ook invloed hebben op de afstemming van je speakers. Hoe het ook zij, uiteindelijk heb ik met het nodige plezier veel muziek tijdens de luisterperiode tot mij genomen. Daarbij heeft de KAD K5-EVO mij regelmatig weten te verrassen met zijn schier onbeperkte vermogen en het gemak waarmee zelfs het diepste laag nog zuiver voor het voetlicht kon worden gebracht.
Conclusie
Met zijn KAD K5-EVO-luidsprekers heeft geestelijk vader Ernest Kaempfer een nieuw hoofdstuk aan de vaderlandse luidsprekerbouw toegevoegd. De ontwerpen zien er oogverblindend fraai uit en hoeven zich qua afwerking zelfs niet te schamen voor de beste voorbeelden van luidsprekerbouw uit binnen- en buitenland. Aan niets kun je zien dat het hier om een kleine speler op de markt gaat. De gemaakte keuzes zijn legitiem voor een ontwerper die een technisch zeer nauwkeurige en meettechnisch geoptimaliseerde luidspreker nastreeft. In de K5-EVO zijn namelijk niet alleen de beste Seas-luidsprekerunits verwerkt, maar blijkt ook de DSP-filtertechniek, versterking en D/A-conversie op een hoog niveau uitgewerkt.
Denk daarbij qua weergave aan een moeiteloos, rustig en stabiel opererende luidspreker. Een weergever die vooral sterk is qua rust, het strakke en zeer diep doorlopende laag, de lage vervorming en moeiteloosheid. Hoewel de K5-EVO dynamisch absoluut overtuigend uit kan halen en over indrukwekkende geluidsreserves beschikt, is de wijze waarop dynamische contrasten, ruimtelijke focus en harmonische samenhang worden gepresenteerd, anders dan bij passieve topsystemen. Is dat erg? Nee hoor, maar het is wel belangrijk om te realiseren dat er aanzienlijke verschillen zijn. Tot slot nog de prijs. Die is erg hoog, zeker wanneer je hem uitsluitend als een monitorluidspreker bekijkt. Maar hee, in de K5-EVO zit wel alles ingebouwd, zijn zowel de kast als de componenten van referentieniveau en is het systeem dankzij de probleemloos functionerende WiSA-technologie en de twee netsnoeren na, nu eindelijk eens echt draadloos!
Fotografie: Werner Ero
Prijs
KAD K5-EVO € 30.000,- per paar inclusief stands
Kaempfer Audio Design
www.kaempferaudiodesign.com
Reacties (0)