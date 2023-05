Review: KAD K7-EVO – Actieve muziekweergever met autoriteit

Luistersessies

We beginnen de luistersessie met een stukje gestreamd Dvořák uitgevoerd door Anne-Sophie Mutter, een uiterst subtiel en vooral heerlijk neutraal vioolspel, op de achtergrond begeleid door een vleugel. Nergens bespeuren we een randje, hardheid of een opgeblazen klank. Het geheel ligt heel prettig in het gehoor. De streamingkwaliteiten van de zalige Grimm MU1 en de overige componenten in de audioketen hebben hier uiteraard een niet te verwaarlozen aandeel in.

Vervolgens streamen we de track The Same River van Riverside uit 2004. Het muzikale geweld wordt gefaseerd opgebouwd. Het laag brengt ambiance in de ruimte en de details worden netjes uit de achtergrond geprojecteerd. Terwijl de muzikale tensie wordt opgebouwd luisteren we vanaf een minuut of vier naar een complex muzikaal samenspel waarbij we de verschillende elementen van dit stukje progressieve metal ook in de meest chaotische situatie nog in ons hoofd kunnen ordenen.

Bij het album ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ van Billie Eilish worden we getrakteerd op prachtige muziekstukken waarbij we het besef van plaats en tijd soms even vergeten. Wij zijn vooral geïnteresseerd naar de kwaliteit van de laagweergave. De brutale synthbass in enkele nummers laat menig hifi-systeem met een ontoereikend vermogen of onderbemeten stroomvoorziening bij hogere volumes soms flink in de stress schieten. De KAD K7 slaagt echter met vlag en wimpel. Het gemak waarmee dit luidsprekersysteem dit album bij hogere volumes weergeeft is subliem.

Wanneer we overschakelen naar de imposante Michell Orbe SE-draaitafel voorzien van een SME Series V magnesium toonarm en Ortofon Cadenza Black-element ontpopt de K7-EVO zich als een uiterst dynamische muziekfabriek. We beluisteren verschillende albums die we enkele minuten eerder hebben gestreamd en tjongejonge, wat produceert deze analoge combinatie een muzikaal feestmaal! De weergave in het sublaag en midbas krijgt een fractie meer aan gewicht. In vergelijking met de streamingvariant ervaren we dezelfde albums in analoge variant met een substantieel hogere belevingsfactor.