Komende Bender hifi AudioShow staat in het teken van hoogwaardige audio! Tijdens de speciale december-audioshow worden de deuren geopend voor liefhebbers van puur analoog en/of streaming. Bezoekers kunnen dit weekend kennismaken met de nieuwste innovaties van de legendarische Britse hifi-merken Quad en Spendor. Daarnaast beleeft het merk Audio Resurgence zijn officiële winkelprimeur! Vrije doorloop en unieke luisterervaringen. Om muziekliefhebbers optimaal te laten genieten, worden er in de winkel meerdere audio-

opstellingen gecreëerd. De show hanteert een concept van vrije doorloop: bezoekers kunnen op hun eigen tempo binnenwandelen en aansluiten bij de demonstraties die hun interesse wekken. Gedurende vrijdag 11 en zaterdag 12 december wordt er uitgebreid

gedemonstreerd met diverse muziekgenres en delen experts de technische verhalen en achtergronden achter deze bijzondere audiosystemen.

Primeurs en demonstraties

Er wordt groots uitgepakt met een selectie van absolute topsegment componenten en luidsprekers:

Quad: Er kan worden geluisterd naar de prestigieuze ESL 2912X elektrostatische luidsprekers, de hoogwaardige Platina-serie en de gloednieuwe Elegan-speakers. Tevens onthult Quad een exclusief nieuw product.

Spendor: De veelgeprezen D-serie en de onlangs vernieuwde, verbeterde A.2-serie staan speelklaar opgesteld.

Audio Resurgence: Dit innovatieve merk wordt voor de allereerste keer aan het publiek getoond en gedemonstreerd in de luisterruimtes.

Praktische informatie & data

De audioshow is gratis toegankelijk en vindt plaats op de volgende data: