In het laatste weekeinde van de maand mei organiseert Bender hifi een gezellige audioshow met importeurs GVR Audio Import en Dimex. Hierbij staan de merken Acoustic Solid, Audio Physic, Atohm, B.Audio, Cambridge Audio, Hana én Leema Acoustics centraal. Bovendien heeft Bender Alpha Audio uitgenodigd voor een lezing over de omzetting van digitaal naar analoog. Hierbij plaatst concullega Jaap Veenstra zichzelf op een voetstuk en zingt jitter-vrij de hoogste noot. Een hoogst bijzonder weekeinde dus.
Music Emotion is tijdens deze show door GVR Audio Import uitgenodigd om een hernieuwde indruk op te doen van twee bekende, maar enigszins ondergesneeuwde merken. Dit zijn de Duitse luidsprekerfabrikant Audio Physic en het Britse Leema Acoustic die al vele jaren hifi componenten produceert met een uniek design en bovenal formidabele geluidskwaliteit. Tijdens deze show maken we bovendien kennis met twee merken die in Nederland nog niet zoveel naamsbekendheid genieten. Dit zijn draaitafel fabrikant Acoustic Solid en Hana, een fabrikant van hoogwaardige phono elementen.
Toegevoegde waarde
De Duitse draaitafelfabrikant Acoustic Solid vervaardigt optisch prachtige platenspelers en is opgericht in de tweede helft van de jaren ’90. De geheel met de hand vervaardigde spelers die vandaag aan me worden gepresenteerd zijn voorzien van een MC-element van het Japanse Hana. Ontwikkelaar en Hana-oprichter Masao Okada-san begint al in 1964 aan zijn onderzoek naar het ontwerp van phono cartridges en opent in 1970 de deuren van zijn productiefaciliteit. Deze hoogwaardig presterende elementen worden tegenwoordig geproduceerd door het in Tokyo gevestigde Excel Sound. Het is misschien interessant om te vermelden dat, in tegenstelling tot het Westen, de muziekliefhebber in Japan het vinyl altijd is blijven koesteren en dat de platenspeler technologie de afgelopen decennia een continue doorontwikkeling heeft meegemaakt.
De grootste verrassing voor mij is het gezicht dat al dit moois aan me komt presenteren. Niemand minder dan Joost van den Bosch is sinds kort het nieuwe gezicht van de merken van GVR Audio Import. In mijn beleving een mooie en bovenal verdiende stap waar Joost met zijn brede én diepe kennis van deze industrie beslist toegevoegde waarde gaat leveren. Er is dus veel om over bij te praten, want geen segment is zo dynamisch als de hifiwereld waarin datgene wordt geboren waarmee wij als muziekliefhebbers zo intens van onze muziekcontent kunnen genieten.
GVR Audio Import
GVR Audio Import is een relatief nieuwe speler in de Benelux. De in 2023 door Peter van Reijmersdal opgerichte audio importeur richt zich met name op audiocomponenten die geheel in eigen huis zijn vervaardigd. Dit zijn de zogenaamde ‘manufaktur’ componenten en kunnen de strengste vormen van kritiek doorstaan. Van Reijmersdal is echter niet uit deze industrie afkomstig. Hij is van oorsprong registeraccountant en heeft een uitstekende trackrecord opgebouwd als succesvol ondernemer. Behalve een passie voor groei en cijfertjes heeft hij misschien een nog grotere passie voor muzieknoten.
Peter start in 2021 vanuit Maastricht met de high-end audiowinkel Audiofrenzy en slaat om moverende redenen de richting van import en distributie van hifi in, waarna de winkel wordt overgedragen aan Mitch Maassen. Op dat moment doet zich voor Peter geheel onbedoeld de kans voor dat Joost beschikbaar is om hem hierbij te helpen. Dit is, in een notendop, het begin van een nieuw avontuur voor beide muziek liefhebbende zakenpartners. Op dit moment telt het leveringsprogramma vier merken. Leema Acoustics, Audio Physic, Acoustic Solid en Hana, maar het is niet uitgesloten dat hier in de nabije toekomst even zo unieke merken aan worden toegevoegd.
Acoustic Solid
Een van de merken die ik persoonlijk nog niet ken is Acoustic Solid. Dit in Altdorf gevestigde familiebedrijf is opgericht in 1997 door Karl Wirth. Wirth is een voormalig medewerker van een in Stuttgart gevestigde automobielbedrijf, dat zich op een steenworp afstand van Altdorf bevindt. Wirth is vervolgens hobbymatig begonnen met de bouw van een cost-no-object platenspeler voor zichzelf waarbij hij, net als bij zijn werkgever, geen concessies doet in bouw- of materiaalgebruik. De eerste voor zichzelf gebouwde platenspeler demonstreert hij vervolgens trots aan zijn vrienden die hem vragen eenzelfde speler voor hen te bouwen. Dit alles loopt zo goed, dat Wirth besluit om de platenspelers seriematig te gaan bouwen en hierbij zijn baan bij een van de meest prestigieuze autofabrikanten ter wereld op te zeggen. Dit niet zonder resultaat. Op dit moment heeft hij namelijk vijftien mensen in dienst die met instrumentmakers-precisie platenspelers fabriceren. Hierbij is het interessant te vertellen dat alle onderdelen in eigen fabriek met nauwkeurige CNC-toleranties wordt vervaardigd, met de hand naar hoogglans wordt gepolijst en vervolgens met uiterste precisie in eigen huis wordt opgebouwd. Uiteraard gebeurt dit onder dezelfde strenge kwaliteitscriteria als destijds bij de op performance gerichte automobielfabrikant.
Acoustic Solid platenspelers zijn modulair opgebouwd. Dit houdt in dat het snaar aangedreven plateau en de motor gescheiden zijn uitgevoerd. De trillingvrije motor is voorzien van een precieze motorsturing en hierbij is het toerental elektronisch te selecteren. Het plateau van elke Acoustic Solid platenspeler is zwaar van gewicht waarmee eventuele snelheidsvariaties, trillingen en resonanties maximaal worden gedempt. Het plateau is voorzien van een lederen mat met een acryl afdekschrijf voor de best mogelijke ontkoppeling. De hoogst gepositioneerde modellen worden voorzien van eigen toonarmen. Voor lager gepositioneerde modellen kiest Wirth, die nog steeds nauw bij alles betrokken is, voor op specificatie gemodificeerde toonarmen van een bekend Brits merk. Hierbij wordt elke draaitafel inclusief arm en element getest, gemeten én beluisterd in de fabriek.
Maatwerk
Wanneer de speler aan alle kwaliteitseisen voldoet, wordt deze inclusief het element waarmee de eindcontrole is uitgevoerd geleverd aan het dealerkanaal. Dit element krijgt de klant er voor een heel klein prijsje bij wat de keuze voor een Acoustic Solid platenspeler nog interessanter maakt. Maatwerk is eveneens mogelijk. Standaard wordt een platenspeler geleverd met een enkele toonarm. Wil je de speler uitvoeren met een dubbele toonarm, dan is dit ook mogelijk. Gebruik je graag een zware optionele puck, dan kan er een extra arm worden gemonteerd waarop deze puck kan worden geplaatst wanneer je het album van het plateau neemt.
De 110-instapper kost ongeveer vijfentwintig honderd euro. Om dit prijspunt te kunnen realiseren is deze speler voorzien van een gemodificeerde, kwalitatief hoogstaande OEM toonarm, maar kan naar wens met elke arm en -lengte worden uitgerust. Ook heeft Joost een hoger gepositioneerde Machine Small R met een 12-inch toonarm klaarstaan waarop een fraai klinkend Umami Red MC-element is gemonteerd. Deze speler zullen we ook beluisteren en ben op voorhand erg benieuwd naar de onderlinge verschillen.
Audio Physic met Leema Acoustics
In de luisterruimte staan verschillende luidsprekermodellen van Audio Physic opgesteld. De Classic 8, Classic 25 en de zeer fraaie en met glasplaten afgewerkte Codex modellen trekken direct mijn aandacht. Wij gaan echter luisteren naar muziek via de Audio Physic Tempo luidsprekers. Dit zijn relatief compacte vloerstaanders met een licht afwijkende vorm ten opzichte van het traditionele strakke Audio Physic design. De flanken zijn namelijk voorzien van een lichte curve, Dit oogt niet alleen onderscheidend, hiermee wordt de opwekking van staande golven in de behuizing voorkomen. Het fineer is met zorg aangebracht en hierbij loopt de houtnerf van front naar de top-plate naadloos door. Drivers en terminals zijn zwevend gemonteerd waarmee resonanties worden voorkomen. Ook de voet heeft een optimaal ontkoppelende werking waarmee kleuring van de weergave wordt voorkomen. Dit zijn kleine, maar belangrijke details waarmee je ziet dat de luidsprekers van Audio Physic met de grootste zorg zijn vervaardigd.
Als versterker kiest Joost voor de Leema Acoustics Tucana II. Dit is een geïntegreerde versterker die al langer wordt geleverd, maar oogt, voelt en klinkt als een echte Leema. Deze ‘benchmark’ versterker heeft in zijn bestaan meerdere prestigieuze onderscheidingen gewonnen en levert ook vandaag de dag nog uitstekende prestaties. De Tucana II kost 6.498 euro (7.998 euro voor de Anniversary versie) en past qua prijs en weergave eigenschappen mooi bij de Tempo luidsprekers. Deze hebben namelijk enige kracht nodig om te excelleren en dit is nu net wat deze Leema Tucana II in overvloed levert. Het fijne van de compacte Tempo’s is ook dat deze bij relatief grote vloeroppervlakten op het hoogste niveau presteren. Dit is overigens iets dat ik al decennia bij luidsprekers van deze fabrikant ervaar. Als bron gebruikt Joost de Acoustic Solid 110.
We beluisteren verschillende muziekstukken en hierbij valt het me op dat ik de albums met een mooie snelheid, openheid en precisie beluister. De combinatie van Audio Physic en Leema Acoustics zet met het grootste gemak een weids geluidsbeeld neer waarbij elk element met een neutrale, realistische klank wordt gepresenteerd. Het hoog sprankelt, maar de fijne tweeter houdt alles netjes in toom. Ondanks dat de vintage albums die we draaien geen ultra-diep laag in zich hebben, wordt de muziek met autoriteit en gewicht weergegeven. Het album In A Timelapse van Ludovico Einaudi laat violen en cello met hoge snelheid horen. Je hoort de trilling van de met kracht aangestreken snaren en klankkastresonanties moeiteloos in de weergave terug.
Mooie samenhang
Vervolgens wisselt het genre en legt Joost het album Hemispheres van Rush op het plateau. Ja, dit album klinkt rauw en ongepolijst, precies zoals een Rush album uit eind jaren ’70 behoort te klinken. Desondanks beluister ik de openingstrack toch met een opmerkelijk hoge openheid en ruimtelijkheid. Gitaren hebben een aangenamere klank dan ik me kan herinneren en staan vandaag prominent in de spotlights. Ook de hihats komen fraai uit de groef. Niet te hard, te scherp of juist te zacht. Precies goed. Snare wordt ook niet te fel of juist te veel gedempt weergegeven. Zang duwt je met een subtiele kracht tegen de rugleuning van je zetel, zonder de trommelvliezen geweld aan te doen. Wel bij Joost, want dit is niet zijn favoriete genre. Het laag is niet overmatig aanwezig op dit album, maar desondanks beluister ik elke noot met gevoel. Alles wordt in een mooie samenhang met elkaar weergegeven. Hierna schakelt Joost over naar de hoger gepositioneerde Machine Small R voorzien van de 12-inch toonarm en het Umami Red MC-element. Wanneer hij hetzelfde album nogmaals opzet, tilt deze draaitafel het album naar een significant hoger niveau. Het laag krijgt instant meer body en gewicht. Hihat sprankelt en het belletje springt met glans boven de muziek uit. Zang wordt nu vanaf een podium weergegeven en staat nu vol in de spotlights. Wauw.
Hedendaagse high-end platenspelers, toonarmen en elementen peuteren zoveel meer aan nuance en detail uit de groef dan met een vintage topspeler uit de hoogtijdagen van vinyl. De verschillen tussen de twee high-end platenspelers laten me telkens weer verbazen hoe veel meer aan geluidskwaliteit er tóch weer is te winnen. Dit is iets dat ik niet enkel nu, maar steeds vaker bemerk. In een A-B vergelijk ervaar ik dit vandaag alleen met nóg meer impact. Dit met dezelfde set, dezelfde bekabeling en hetzelfde schijfje historisch vinyl. Wat een verschil. Ja, ook is er een niet te verwaarlozen verschil in prijs tussen de twee draaitafels, maar de sprong in geluidskwaliteit laat me dit prijsverschil direct vergeten.
Mijn dag kort samengevat
Ik kom altijd graag bij Bender Hifi. Niet alleen omdat de winkel slechts drie bochten van mijn huis is verwijderd, maar bovenal omdat het team doorgaans een sublieme match maakt met bron, versterking, bekabeling, luidspreker en de ruimte waarin de set staat opgesteld. Ook ditmaal heeft het team samen met de participanten een goede job gedaan. Jaap vertelt geïnteresseerde bezoekers gepassioneerd over zijn passie: digitale geluidstechniek en streaming audio. Bij Dimex stapte ik in een warm bad met zalige muziekklanken, iets dat weer past bij de aard van de personen achter deze importeur.
Bij GVR Audio Import beleefde ik vintage muziekalbums in een betere kwaliteit dan bij de release ervan destijds. Met een hoger gepositioneerde, doch uiterst interessant geprijsde speler van hen wordt dit zelfs nog versterkt. Verbazend wat er in deze klasse nog aan winst in geluidskwaliteit te behalen is. Wat me vooral heeft verbaasd tijdens deze audioshow is het gemak waarmee de Leema Tucana II dit samen met de zeer bescheiden geprijsde Audio Physic Tempo’s aan het ongetrainde oor laat horen. Bij een set van één of twee ton in euro’s kan ik me dit voorstelen. Bij dit betaalbare duo is dit toch echt een eyeopener. Kort samengevat is dit dus een gezellige en uiterst leerzame dag geweest met GVR Audio import, Dimex en ex-collega Jaap bij Bender hifi.
