Audio Physic met Leema Acoustics

In de luisterruimte staan verschillende luidsprekermodellen van Audio Physic opgesteld. De Classic 8, Classic 25 en de zeer fraaie en met glasplaten afgewerkte Codex modellen trekken direct mijn aandacht. Wij gaan echter luisteren naar muziek via de Audio Physic Tempo luidsprekers. Dit zijn relatief compacte vloerstaanders met een licht afwijkende vorm ten opzichte van het traditionele strakke Audio Physic design. De flanken zijn namelijk voorzien van een lichte curve, Dit oogt niet alleen onderscheidend, hiermee wordt de opwekking van staande golven in de behuizing voorkomen. Het fineer is met zorg aangebracht en hierbij loopt de houtnerf van front naar de top-plate naadloos door. Drivers en terminals zijn zwevend gemonteerd waarmee resonanties worden voorkomen. Ook de voet heeft een optimaal ontkoppelende werking waarmee kleuring van de weergave wordt voorkomen. Dit zijn kleine, maar belangrijke details waarmee je ziet dat de luidsprekers van Audio Physic met de grootste zorg zijn vervaardigd.

Als versterker kiest Joost voor de Leema Acoustics Tucana II. Dit is een geïntegreerde versterker die al langer wordt geleverd, maar oogt, voelt en klinkt als een echte Leema. Deze ‘benchmark’ versterker heeft in zijn bestaan meerdere prestigieuze onderscheidingen gewonnen en levert ook vandaag de dag nog uitstekende prestaties. De Tucana II kost 6.498 euro (7.998 euro voor de Anniversary versie) en past qua prijs en weergave eigenschappen mooi bij de Tempo luidsprekers. Deze hebben namelijk enige kracht nodig om te excelleren en dit is nu net wat deze Leema Tucana II in overvloed levert. Het fijne van de compacte Tempo’s is ook dat deze bij relatief grote vloeroppervlakten op het hoogste niveau presteren. Dit is overigens iets dat ik al decennia bij luidsprekers van deze fabrikant ervaar. Als bron gebruikt Joost de Acoustic Solid 110.

We beluisteren verschillende muziekstukken en hierbij valt het me op dat ik de albums met een mooie snelheid, openheid en precisie beluister. De combinatie van Audio Physic en Leema Acoustics zet met het grootste gemak een weids geluidsbeeld neer waarbij elk element met een neutrale, realistische klank wordt gepresenteerd. Het hoog sprankelt, maar de fijne tweeter houdt alles netjes in toom. Ondanks dat de vintage albums die we draaien geen ultra-diep laag in zich hebben, wordt de muziek met autoriteit en gewicht weergegeven. Het album In A Timelapse van Ludovico Einaudi laat violen en cello met hoge snelheid horen. Je hoort de trilling van de met kracht aangestreken snaren en klankkastresonanties moeiteloos in de weergave terug.