Het nieuwe FWD Magazine #95 is er!

In dit nummer komen er heel uitlopende oplossingen aan bod om beter tv-geluid te krijgen. In de uitgebreide test van de Marantz Cinema 70s nemen een uniek product in de AV-receiverwereld onder de loep: superslank én toch in staat om een Dolby Atmos-opstelling aan te sturen. Een niveau (of drie) hoger zit de Primare SPA25, die we in primeur hebben getest. Deze high-end AV-receiver is het eerste surroundproduct van het Zweedse merk in vele jaren. Het is meteen iets bijzonder geworden, met bijzonder veel echt vermogen aan boord. Veel kabels en speakers niet je ding? Expert Martijn testte als een van de eerste de Ambeo Plus Soundbar van Sennheiser. Het is verbluffende technologie die het merk in huis heeft, ontdekten we zo. Een vierde optie voor beter tv-geluid – en veel meer? De JBL 4305P, actieve luidsprekers die je makkelijk aan je tv kunt hangen en die muziek rijk aan dynamiek afspelen.

Smarthome verliezen we niet uit het oog. In een eerste review van de Nuki Keypad bekijken we een handige accessoire voor de populaire slimme deursloten. Het overzicht van de beste smarthomeproducten van het voorbije jaar helpt je misschien ook iets nuttig te vinden om je woning én de tuin slimmer te maken. Terwijl de robotgrasmaaier zich bezig houdt met het gazon rustig naar muziek luisteren? Check dan de review van de Bowers & Wilkins Px8 of de primeurtest van de Sennheiser IE200.

Op beeldvlak bekijken we drie televisies die misschien niet bovenaan je verlanglijstje staan. Maar misschien wel onterecht. Zo is de Hisense 55A85H een OLED met een prijskaartje dat niet afschrikt. Ook van Panasonic en LG geven we aandacht aan modellen die vaak uit de schijnwerpers blijven.

