FWD Magazine 92: lees ons dik zomernummer

Klaar om op vakantie te vertrekken? Vergeet dan niet eerst het nieuwe nummer van FWD Magazine op te pikken in een winkelpunt in de buurt! In FWD 92 ontdek je exclusieve tests van de nieuwste tv’s, de belangrijkste trends op High End München en een unieke vergelijking tussen de drie niveaus van Audiovectors R6-luidspreker. Bezorgd dat het gras te hoog zal groeien terwijl je op reis bent? Dan hebben we een perfecte review voor je. Onze smarthome-expert Martijn vertelt je wat er gebeurt als je een Gardena Sileno-robotmaaier in de tuin loslaat. Als dat maar goed komt!

In voorbije nummers zag je maar weinig nieuwe televisiereviews. Door de aanhoudende productieproblemen en logistieke uitdagingen hebben fabrikanten nog maar weinig nieuwe modellen in de winkels kunnen leggen. Daar komt nu wel verandering in, en dat merk je ook in dit nummer van FWD Magazine. We testen fonkelnieuwe en belangrijke modellen van LG, Philips, Samsung en – dé grote uitdager in tv-land – TCL.

Klaar voor wat meer muziek in je leven of gewoon beter tv-geluid? Ook op dat vlak vind je veel inspiratie in dit nummer. We testen een divers aanbod aan producten, zodat je ook ideeën krijgt over hoe je een audio-uitdaging zou kunnen aanpakken. Beter geluid met een luxe-soundbar, zoals de Bowers & Wilkins Panorama 3? Of pak je het minder conventioneel aan, met muurspeakers van Focal die ontworpen zijn om naast het scherm te hangen? We hebben ook een paar primeurs, waaronder een test van een voor- en eindversterker van Advance Paris, de CD60 van Marantz en de Denon PMA-900NHE en DCD900. Voor het eerst bouwt Denon HEOS-streaming in bij een geïntegreerde versterker – wat zou dat geven? High-end-liefhebbers opgelet: we hebben de eerste test van de KEF Reference 1 Meta.

Advertentie

In FWD 92 vind je ook extra veel leesvoer om aan het zwembad te consumeren. Naast het uitgebreid verslag van de eerste grote hifi-beurs sinds jeweetwel, interviewen we de CEO van het Deense Argon Audio, is er een neerslag van een gesprek met Ron Knoest, en gaan we langs bij iEar’ in Tilburg.

FWD Magazine: abonneren en losse verkoop

FWD Magazine 92 bevat uiteraard nog veel meer leesvoer. Ga hem dus snel halen of bestel hem hier. Wil je in de toekomst als eerste het magazine ontvangen zodat je in alle rust reviews en achtergronden kunt lezen? Neem dan een abonnement en krijg FWD Magazine in je brievenbus aangeleverd! Of kies voor een digitaal abonnement. Zo mis je echt niets! Een los nummer kopen kopen kan natuurlijk ook!