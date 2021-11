Rep je naar de winkel of loer snel in de postbus, want het nieuwe nummer van FWD Magazine is er! De cover van FWD88 staat in het teken van de LG OLED A1, een OLED-tv die voor een ongezien lage prijs in de markt wordt gezet. Maar wat krijg je dan? Dat doet onze beeldexpert Eric helemaal uit de doeken in zijn review. Bargain hunters ontdekken in dit nummer ook een test van een scherp geprijsde OLED van Hisense. Kortom, deze voorheen premium beeldtechnologie lijkt nu klaar voor een doorbraak bij de massa.

Uiteraard vind je in dit nummer meer dan tests van betaalbare OLED-toestellen. Een blikvanger is de uitgebreide review van de Bowers & Wilkins 805 D4. In de vorige FWD stond al een reportage over de introductie van de D4-generatie, nu hebben we hem eindelijk kunnen testen. Verdient ook je aandacht: de test van de Reavon UBR-X200. Is dit eindelijk een Ultra HD Blu-rayspeler die thuisbioscoopfans de legendarische Oppo-spelers kan doen vergeten? Over cinema gesproken: we kijken ook naar de XGIMI Horizon Pro, een wel heel bijzondere projector.

De bouw van de slimme FWD-woning benadert stilaan z’n einde. In een nieuw deel van het Smart Living Project-verslag lees je alles over automatisatie en hoe het aan te pakken. Ben je op een bescheidenere schaal bezig met je huis slim te maken? Dan is de Switchbot een uniek slim toestel dat we grondig hebben uitgeprobeerd. Over uniek – of moet dat apart zijn? – gesproken, we hebben ook een slimme kattenbak getest. Nu ja, Snorrie heeft het nodige gedaan, smarthome-expert Martijn keek toe. It’s a dirty job, but someone has to do it.

Advertentie

Wat ontdek je meer in FWD nummer 88? Heel wat straffe audioreviews, onder meer van de Sonos Beam Gen2, de hypercomplete Cambridge Audio EVO 150, de Yamaha RX-A2A-receiver en de fraaie Philips Fidelio L3 NC-hoofdtelefoon.

FWD Magazine: abonneren en losse verkoop

Dit alles en meer lees je in het nieuwe nummer van FWD Magazine. Wil je graag dit nummer en toekomstige FWD Magazines als eerste in de bus vinden? Neem dan een abonnement en krijg FWD Magazine in je brievenbus aangeleverd! Of kies voor een digitaal abonnement. Zo mis je echt niets! Een los nummer kopen kopen kan natuurlijk ook!