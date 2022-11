Een nieuwe FWD Magazine? Die ligt voor je klaar!

Een van de blikvangers in dit nummer is de uitgebreide review van de Bowers & Wilkins 702 S3. Dit is het topmodel van de gloednieuwe 700 Series – en meteen een primeur voor de Benelux. Over Bowers & Wilkins gesproken: in dit nummer mag ook het 65OLED937-vlaggenschip niet ontbreken. Dit is het topmodel waarmee Philips dit jaar de strijd aangaat met het beste van Samsung, LG en Sony. Zoals gebruikelijk met ingebouwd geluidssysteem van… jawel, Bowers & Wilkins.

In de vorige editie van FWD Magazine (nummer 93) presenteerden we een andere primeur: de eerste test van de Dynaudio Focus 10-luidsprekers. Dat waren heel boeiende en innovatieve actieve speakers die technologie en design geslaagd huwden. Zo boeiend, dat we naar Skanderborg in Denemarken trokken om te ontdekken hoe Dynaudio speakers ontwerpt. Je leest er alles over in de reportage in dit nummer.

Er staan wel meer primeurs in dit nummer. Zoals de eerste test van de Pro-ject Debut Pro S, de Harman Kardon Citation 1100-soundbar en de McIntosh RS150/250-muzieksystemen. Je leest bovendien diepgravende tests van enkele EISA-winnaars, zoals het MOON Voice 22 en ACE-systeem en de Musical Fidelity M6x DAC. En dan is er ook de Sonos Sub mini, de langverwachte kleinere subwoofer van de multiroomgigant. Het is een kleiner toestel – gee verrassing daar – maar hoe zit het met de (sub)bassen?

De 100 bladzijden van FWD Magazine 94 zijn daarmee zeker nog niet gevuld. Reviews van de Panasonic TX-55LWZ2004/LZ2000, Rega Elicit Mk.5, KEF LSX II en de HiSense 55U8HQ zijn er ook nog, naast achtergronden over Matter (de nieuwe smarthomestandaard die alles verbindt) en het Play-Fi-streamingplatform. Bekijk ook zeker de vooruitblik naar de iEar’ Show later in november en ons verslag van alles wat nieuw is bij Denon, Marantz en Bowers & Wilkins. Leesplezier? Gegarandeerd!

