Ziggo verkoopt Chromecast met Google TV voor gebruik bij tweede tv

Wil je televisie kijken op een tweede of derde tv in huis? Dan is het niet nodig om daar een aparte MediaBox via Ziggo voor te halen. Via internet kun je prima televisie kijken op de tweede en/of derde tv in huis. Ziggo promoot het nu zelf ook en is begonnen met de verkoop van de Chromecast met Google TV.

Ziggo verkoopt het kleine apparaatje voor 79,95 euro en promoot het gebruik van de eigen Ziggo GO-app. Met deze app kun je vrijwel hetzelfde als via je MediaBox. Je kunt live tv kijken, de tv-gids bekijken, herinneringen instellen, een film aan je kijklijst toevoegen, een favoriete zenderlijst maken, tot 7 dagen terugkijken, ouderlijk toezicht instellen en persoonlijke aanbevelingen krijgen. Heb je één of meerdere extra zenderpakketten? Je kunt deze ook gewoon zien via de Chromecast met Google TV en de Ziggo GO-app. Je logt namelijk gewoon in op de Ziggo Go-app met je inloggegevens van de kabelaar.

Ziggo Go via Google TV uitkomst voor ‘domme’ televisies

Ziggo GO is er natuurlijk ook voor diverse smart-tv’s. Heb je dus een smart-tv waar je al Ziggo Go op hebt? Dan is die hele Chromecast met Google TV natuurlijk niet nodig. Heb je nog een domme tv in de slaapkamer of keuken? Dan is zo’n klein apparaatje natuurlijk wel een uitkomst. Je kunt op maximaal twee schermen tegelijk kijken naar de Ziggo Go-app, uiteraard naast het kijken via je MediaBox.