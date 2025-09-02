Nieuws Entertainment Streamingdiensten

YouTube start met maatregelen tegen delen Family-abonnement

02 september 2025 1 Minuut 0 Reacties
Deel jij het YouTube Family-abonnement met mensen buiten je huishouden? Grote kans dat je hier binnenkort mee moet stoppen.

Het YouTube Family-abonnement is voor veel mensen een uitkomst. Voor 25,99 euro per maand krijgen maximaal zes accounts toegang tot video’s zonder advertenties op YouTube en toegang tot YouTube Music. Een individueel maandabonnement kost 13,99 euro, dus als je zes mensen kunt vinden om het YouTube Family-abonnement van 25,99 euro te delen, dan kan dat financieel zeker wel uit.

Veel mensen delen het abonnement met mensen echter ook buiten het eigen huishouden. Mag niet sinds 2023, maar kan wel. Tot op heden was dat eigenlijk nooit echt een probleem, maar YouTube is in andere landen nu gestart met maatregelen tegen mensen die het abonnement buiten het eigen huishouden delen. Gebruikers in het buitenland ontvangen een melding waarbij het abonnement vervolgens na veertien dagen gepauzeerd wordt. Je kunt dan binnen die veertien dagen aan YouTube bewijzen dat iedereen wel in hetzelfde huishouden woont of moet over naar een individueel abonnement. De videostreamingdienst schijnt iedere 30 dagen een check uit te voeren, maar hoe het technische verhaal precies werkt is onduidelijk.

(Nog) niet in Nederland en België

Tot op heden zijn er geen gevallen bekend in Nederland en België van gebruikers met YouTube Family die een dergelijke melding hebben ontvangen, maar de verwachting is dat deze maatregel ook hier gaat komen. Wanneer is echter nog onbekend.

