Xbox-consoles ontvangen betere integratie met Twitch

Eigenaars van een Xbox One, Series S of Series X kunnen voortaan direct een stream op livestreamplatform Twitch beginnen. Daarvoor hoef je nu niet meer door allerlei hoepels te springen. Je regelt dit gewoon via de Guide, dus met een druk op de knop.

Xbox en Twitch

Voordat de integratie echt goed werkt, dien je natuurlijk in te loggen met je Twitch-account op je Xbox-spelcomputer. Maar vanaf dat moment is het allemaal geregeld met een druk op de knop. Je opent het kenmerkende menu met die grote, gloeiende knop op de controller en geeft aan dat je live wil gaan. Als streamer krijg je toegang tot allerlei opties met betrekking tot de bitrate, resolutie, titel en aparte audioniveau’s voor game-audio en je microfoon.

De integratie tussen Xbox en Twitch is behoorlijk slim. De stream gaat op pauze wanneer je van game wisselt, bijvoorbeeld. Ook wordt de titel dan meteen aangepast, zodat kijkers precies weten waar ze aan beginnen. Daarnaast kun je als streamer besluiten of kijkers je partychat horen of niet. Vrienden op binnen je netwerk kunnen instellen dat ze een notificatie krijgen op het momenten dat je live gaat.

Heel vreemd is deze zet niet. Hoewel Microsoft met livestreamplatform Mixer een alternatief aanbood, is de stekker daar twee jaar geleden al uitgetrokken. Daardoor hadden Xbox-gamers dus tijdelijk geen goede optie voor livestreaming die direct in de interface zit. Voorheen kon je alles wel regelen via de gratis te downloaden Twitch-app, maar dat leverde soms extra werk op waar streamers geen behoefte aan hadden.